Tini Stoessel pasó por el quirófano: así lució su gran cambio físico

Cabe destacar que, emocionalmente, también parece haber pasado la tormenta para la exitosa cantante: luego de su triste ruptura con Rodrigo De Paul, la argentina se encuentra de novia con Young Miko, la reconocida artista puertorriqueña que conquistó el corazón de Stoessel.

De esta manera, Tini parece estar pasando un gran momento en diversos aspectos, por lo que este cambio físico pareciera hablar también de cómo se siente por dentro. Tras compartir las fotos de su cambio, sus seguidores no escatimaron en halagos: "Las amo a las 3"; "Ahora realmente la Triple T"; "Por Dios, mujer"; "La belleza no es normal"; "Devoraste queen"; "Si está contenta, es lo que importa"; fueron algunos de los mensajes que dejaron los fanáticos.

Tini Stoessel habló de su situación sentimental

Desde hace meses que el corazón de Tini Stoessel parece estar en su mejor momento. Más allá del éxito que vivió a nivel musical, no solamente por el estreno de "Un mechón de Pelo", donde contó su historia más personal, sino también por su amistad con Coldplay y su colaboración con dicha banda. Pero, lo cierto es que si hay algo que llamó la atención fue, justamente, su nuevo amor, en especial porque ella decidió mantenerlo en secreto.

Aún así, recientemente y después de varios meses, Tini Stoessel decidió hablar de su situación sentimental. Durante una entrevista con RUMIS y gracias a la simpatía de Julieta Poggio, la cantante reveló algunos detalles que varios fanáticos querían saber. "¿Cómo estás del corazón?", le preguntó la influencer. Ante esto, ella respondió: "Está re bien, Juli. Estoy más feliz que nunca".

La declaración de Tini no pasó desapercibida, ya que se mostró muy sonriente a la hora de hablar de este tema, pero también con una gran sonrisa tímida. Y, si bien no quiso entrar en ciertos detalles, lo cierto es que finalmente explicó por qué no decide mostrar a su pareja en Instagram. Según lo que confesó, aprendió de malas experiencias del pasado, incluyendo su pelea pública con Cami Homs, ex de Rodrigo de Paul, quien fuera su pareja en 2022.