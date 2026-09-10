La actitud de Mariana Muzlera al ser consultada por Tini Stoessel en su regreso al país

El regreso de Mariana Muzlera a la Argentina

De acuerdo con lo que informaron en Intrusos, el regreso de la mamá de Tini estaba previsto para una fecha anterior, pero habría postergado su llegada al país después de que el conflicto familiar tomara estado público. Mariana suele pasar buena parte de su tiempo en Argentina, aunque en esta oportunidad su regreso se produjo en un contexto particularmente sensible por la repercusión que alcanzó la situación que atraviesa su hija.