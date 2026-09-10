La actitud de Mariana Muzlera al ser consultada por Tini Stoessel en su regreso al país
La mamá de la cantante llegó a Ezeiza y fue interceptada por un móvil de Intrusos. Ante las preguntas sobre la situación que atraviesa su hija, eligió no responder.
Mariana Muzlera, madre de Tini Stoessel, volvió a la Argentina en medio de la fuerte exposición mediática que atraviesa la familia de la cantante. Su llegada al aeropuerto de Ezeiza fue registrada por un móvil de Intrusos (América), que intentó obtener alguna declaración sobre el conflicto que involucra a la artista.
El cronista se acercó a Mariana cuando se dirigía hacia el vehículo que la esperaba y le preguntó: “Hola Mariana, simplemente ¿cómo estás con todo lo que está pasando? ¿Querés decir algo?”. La mujer, sin embargo, decidió no detenerse ni responder y continuó caminando.
El periodista insistió con distintas consultas relacionadas con las versiones que circularon en los últimos días y con las declaraciones que Tini realizó recientemente durante uno de sus recitales. “¿Te duele todo lo que se está diciendo?”, fue una de las preguntas que recibió Muzlera.
Ante la falta de respuesta, el cronista volvió a intentar conseguir alguna precisión sobre su postura y le preguntó: “¿quisiste aclarar en algún momento hablando con Yanina?”. Una vez más, Mariana permaneció en silencio. La última consulta antes de que subiera al vehículo fue: “¿algo que quieras decir?”. La respuesta tampoco llegó. Muzlera ingresó a la camioneta y cerró la puerta, dejando en claro que por ahora prefiere no referirse públicamente a la situación familiar.
El regreso de Mariana Muzlera a la Argentina
De acuerdo con lo que informaron en Intrusos, el regreso de la mamá de Tini estaba previsto para una fecha anterior, pero habría postergado su llegada al país después de que el conflicto familiar tomara estado público. Mariana suele pasar buena parte de su tiempo en Argentina, aunque en esta oportunidad su regreso se produjo en un contexto particularmente sensible por la repercusión que alcanzó la situación que atraviesa su hija.
En el mismo programa también señalaron que Alejandro Stoessel, padre de Tini, mantiene una postura similar y tampoco tendría intenciones de brindar declaraciones por el momento. Según lo informado al aire, continúa en Argentina y optó por mantenerse alejado de la exposición pública.
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