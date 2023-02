El filoso dardo de la mamá de Tini Stoessel para Estefi Berardi tras el escándalo de los chats

Berardi, en ese entonces, reveló detalles sobre la intimidad de la artista y los hijos del volante de la Selección Argentina: "El dato que yo tengo viene del lado de él. Sé que a ella no le interesa compartir con los chiquitos, eso es lo que pasa, no puede llevar a los hijos con Tini y él, a Tini no le interesa compartir con ellos. Me han contado cosas horribles que no puedo ni contar, harían quedar muy mal a Tini”.

Estefi Berardi

Ahora, Mariana Muzlera se aprovechó del momento y escribió un filoso tuit que, aunque no fue de manera directa, todos los usuarios de la red social del pajarito entendieron hacía quien iba dirigido.

"Un juez llamado tiempo, que pone a todos en su lugar", tipeó Muzlera antes de darle enviar a un mensaje enigmático, pero con una clara dirección.

image.png