Tini Stoessel habló de su salud mental: "Fue un proceso difícil"

Y agregó: "Pasé por una etapa de depresión, ansiedad, ataques de pánico... Fue un proceso difícil. Cuando le puse nombre a lo que me estaba pasando, entendí lo que me estaba pasando y empecé a poder verbalizar lo que me estaba pasando".

En este sentido, Tini indicó que transformó su dolor en música: "Sigo en sanación, pero poder convertirlo en música... Y hoy escuchar canciones y ver en cada canción cada capítulo de lo que estoy contando... Cosas de hace mucho tiempo, cosas de hace no tanto tiempo. Saber que mucha gente lo va a escuchar y va entender de lo que estoy hablando, creo que va a ser muy especial".

EL DÍA QUE TINI SE CONFESÓ CON SU PÚBLICO

Los primeros indicios del momento que atraviesa se vieron hace unos meses en Barcelona, cuando se abrió a su público y confesó que atravesaba ataques de pánico. "Hace tres semanas me era muy lejano poder volver a subir a un escenario, y fue una meta que me puse en mi cabeza. Y poder estar acá es un gran logro, gracias a ustedes por todo el amor que me brindan, muchas gracias de verdad, muchas gracias", confesó en medio de un show.

En ese momento, Tini se volvió más cercana a todos: "Me costaba levantarme de la cama. No me veía capaz de volver a peinarme, de dar una entrevista... hace dos meses que estoy en terapia todos los días. Y acá estoy", confesaba a sus fans.

Hoy la cantante está proceso de sanar, se rumorea de una reconciliación con Rodrigo De Paul que mantendrían en cuatro paredes y volvió a los escenarios con más fuerza que nunca.

