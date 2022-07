Polémico "like" del papá de Tini Stoessel a un duro comentario contra Camila Homs

Es que Alejandro le dio "Me gusta" a un polémico comentario contra Camila Homs. "La verdad apoyamos a Rodrigo de Paul. La ex es una conflictiva. No puede creer que la dejara. Ahora se da cuenta que no es el ombligo del mundo. Espero que el padre de Tini le ponga una denuncia penal por calumnias e injurias, a ver cómo le va", decía el comentario al cual el productor le dio "like" en Twitter y que encendió las alertas.

