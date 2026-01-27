Tobika lanza "Chika Hippie", una historia de amor de barrio con alma urbana y raíz folklórica
El artista sigue en ascenso y presenta un single que ya es furor en redes, mientras se prepara para grandes escenarios y consolida su identidad sonora.
Tobika, referente de una corriente que mezcla lo urbano con la raíz folclórica, vuelve a escena con material nuevo y una identidad sonora cada vez más definida. El músico presenta “Chika Hippie”, su flamante single, una propuesta que se mete de lleno en una historia de amor de barrio atravesada por una noche intensa, con perfume a vino tinto y emociones a flor de piel. Con un decir relajado, bohemio y por momentos cercano al rapeo, el artista construye un relato que se mueve entre lo espiritual, lo simple y lo musicalmente atrapante, logrando una atmósfera tan íntima como envolvente.
En “Chika Hippie”, Tobika dibuja el retrato de esa chica inolvidable: flequillo marcado, fan de la música del Pity y portadora de una energía que enciende un romance de los que parecen de otra época. La canción se apoya en un trabajo sonoro cuidado, de carácter casi artesanal, donde conviven arpegios bien definidos, una batería seca y ese inconfundible “chak chak” a tierra que marca el pulso a lo largo de los dos minutos y medio que dura el tema. El resultado es un clima magnético que invita a volver a escucharlo en loop, descubriendo nuevos detalles en cada pasada.
El impacto del lanzamiento se empezó a sentir incluso antes de su salida oficial. El audio ya superó las 600 creaciones en TikTok, un número que deja en evidencia la fuerte llegada del artista en redes sociales y el vínculo genuino que mantiene con su comunidad digital. En plena etapa de expansión, Tobika también sumó hitos importantes en vivo: fue convocado por Beéle para abrir su show en Argentina y ya tiene confirmada su participación en Lollapalooza 2026, pasos que consolidan su crecimiento dentro de la escena.
Con este estreno, Tobika vuelve a dejar clara su intención artística: empujar la música de raíz hacia nuevos paisajes sonoros, combinando la sencillez del folklore con la frescura de los ritmos urbanos y la naturalidad de esas historias de amor que nacen en el barrio y se vuelven canción.
