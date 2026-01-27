Tobika lanza "Chika Hippie", una historia de amor de barrio con alma urbana y raíz folklórica

Tobika, referente de una corriente que mezcla lo urbano con la raíz folclórica, vuelve a escena con material nuevo y una identidad sonora cada vez más definida. El músico presenta “Chika Hippie”, su flamante single, una propuesta que se mete de lleno en una historia de amor de barrio atravesada por una noche intensa, con perfume a vino tinto y emociones a flor de piel. Con un decir relajado, bohemio y por momentos cercano al rapeo, el artista construye un relato que se mueve entre lo espiritual, lo simple y lo musicalmente atrapante, logrando una atmósfera tan íntima como envolvente.