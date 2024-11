Todo lo que se sabe hasta ahora del supuesto romance entre Nicki Nicole y Enzo Fernández

"Están iniciando un romance, en etapa de conocimiento, Enzo Fernández con la gran Nicki Nicole", comenzó Yanina Latorre. Luego, agregó: "Yo creo, esto es opinión, casi información pero que no tengo re chequeada, que se habrían conocido a fines de octubre en la anterior fecha FIFA". En ese sentido, la periodista aseguró que "algo le pasó a Enzo en ese encuentro, le movió el no sé qué". Por lo tanto, fue en ese entonces que Enzo tomó la decisión de separarse.

romance niki enzo

Yanina informó: "Enzo Fernández llegó a Londres, hizo las cosas bien. No le dijo en ese momento a ella que la había conocido a Nicki, en realidad le dijo que quería estar solo, que quería probar". En ese sentido, la conductora de LAM en reemplazo de De Brito dijo: "Por ahí se dio cuenta que le movió el piso y dijo: ´no estoy bien con Valentina´. Valentina hoy habló con él, él no se lo negó porque ya no la quería lastimar más. Tienen dos hijos muy chicos".

Tal es así que, luego de esto, Latorre explicó que todos los rumores comenzaron cuando, hace un mes, una tiktoker contó que ellos estaban juntos. Por lo que explicaron, el encuentro se dio a finales de octubre, "cuando él vino solo a la fecha FIFA". En esas fechas salió un Tiktok de una chica que contó, nada grave, "que en un boliche los habían visto a Enzo y a una chica bajita charlando como muy cerquita", detallaron en el programa. Después, aseguraron que Nicki se enteró de este rumor y lo negó afirmando que, si bien fue a la fiesta, lo hizo con amigos y su pareja que no es del medio.

Es por esto que, a partir de estas últimas horas, ambos se convirtieron en tendencia. Si bien no se conoce mucho su romance ni tampoco está confirmado, las críticas no tardaron en llegar, más allá de que aparentemente no hubo infidelidades por ninguna de las dos partes. Es decir, por el momento, lo que es oficial es que ambos estarían juntos desde octubre, cuando se conocieron en un boliche, pero Enzo antes de serle infiel a su pareja, decidió terminar la relación.