Todo sea por los cigarrillos: así practicaban en Gran Hermano el desafío navideño

Si bien hubo un poco de reticencia a realizarlo por parte de algunos participantes, finalmente resolvieron hacerlo y ya se conocieron las primeras imágenes de los "hermanitos" intentando ir todos a tiempo al ritmo de "Jingle Bell Rock". Tras esto, Gran Hermano les informó a los jugadores que el premio se encontraba dentro del box de intercambio. "Algo es algo", señaló Sandra, al retirar los 72 "puchos" y los potes de helado, los cuales indicó guardar en el freezer inmediatamente.

Mirá a los hermanitos bailando:

Sorpresas en Gran Hermano: esta semana hay placa positiva

La producción de Telefe decidió pegar un volantazo a tres semanas de iniciado el ciclo: todos los participantes -excepto Luca, que es el líder de la semana- están en placa y el público deberá elegir a su favorito, es decir, a quién quiere que continúe en el juego, contrariamente a la placa negativa, donde la gente elige a quién eliminar de la competencia.

En este sentido, corren riesgo aquellos que no han sabido o no han querido levantar el perfil en el inicio del reality, para no quedar pegados a ningún grupo. Las personalidades más fuertes, en tanto, parecieran que serán las primeras en ser salvadas, justamente por el ingrediente que aportan al juego. En este grupo podrían estar Santiago "Tato" Algorta y su archi-enemigo Ulises Apóstolo, así como también Brian Alberto, Luz Tito o Andrea Lázaro.

¿Quién abandonará el juego esta vez?

Cómo votar gratis al nominado que querés que siga en Gran Hermano

Esta semana es voto positivo, es decir que se debe votar al participante a apoyar, al que quieren que se quede al menos una semana más en la casa.

Se pueden votar de dos maneras al que siga la casa de Gran Hermano entre los nominados:

A través del QR que aparece en pantalla.

Enviando un SMS: GH al 9009 y responder con el participante a apoyar.

