Tomás Holder echó a su coach de Bailando 2023 y se cruzaron en vivo

“No soy de hacer esto porque nunca me manejé así. Pero hoy, sorpresivamente de la nada, y sin previa advertencia, me llamaron de producción para comunicarme que estoy desvinculado de mi trabajo en el Bailando 2023 por pedido de Tomás Holder, ya que al parecer no le gustó la coreografía donde obtuvo un 5 de puntaje, como si dependiera absolutamente de mí la evaluación. No me dieron más argumentos, ni nunca me preguntaron y escucharon mi parte”, explicó el bailarín chileno.