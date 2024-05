El calvario que sufrió la madre de Tomás Holder

"Fui cornuda literal y nunca me imaginé una doble vida como la de este flaco que me estafó y me engañó, no quiero llorar. No me lo esperaba, compartíamos martes y jueves y después me empecé a dar cuenta de distintas cosas. Tenía una amante hace años, nunca había terminado la relación y ayer me escribió otra mujer diciéndome que este tipo tiene un hijo extramatrimonial”.

Qué le pasó a Gisela Gordillo, la mamá de Tomás Holder

Gisela Gordillo mam de holder

Luego especificó: “Es un vividor porque la chica con la que me engañó también me decia que la había estafado económicamente pero yo me enamoré y decidí compartir todo con él. Un tipo sumamente manipulador y mentiroso".

Contó además que un psicólogo le advirtió que algo raro pasaba con su pareja: "Yo fui al psicólogo hablando de él y él médico me decía que mi novio tenía cosas oscuras. Me di cuenta que me estaba engañando porque escondía cosas y estaba pendiente del celular, la actividad sexual cambió un montón. Me cambiaba las fechas. El detonante fue que puso una distribuidora de bebitas y mentía con las cosas que decía".

"El boludo sube un logo en el estado de WhatsApp con dos teléfonos y agrego el otro teléfono y veo que en la foto de perfil había una mujer con dos hijos. Me dejó por WhatsApp cuando le pregunté y luego un familiar cercano a él me dijo todo”, dijo la mamá de Holder.

Y reveló: “Me aguanté días sin dormir ni comer, me desmentía todo a morir y hablé por teléfono con esta mujer y me dijo todo. No le quedó otra que contarme la verdad a él. El tipo tenía una familia aparte, una amante aparte y un hijo extramatrimonial con otra mujer más”.