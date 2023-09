El descargo de Tomás Holder tras echar a su coach de Bailando 2023

Qué dijo Holder tras echar a su coach del Bailando

"Siempre intenté dar lo mejor de mi para cada uno de ustedes, intenté ser real, ser yo mismo y mostrarme como soy, dejar de tener ese escudo del personaje, dejar de ser alguien que no soy para pertenecer o para ser ‘aceptado’", inició el ex Gran Hermano.

“Ese pibe con músculos, soberbio, y con la cabeza en alto no fue nada más que un escudo ante la sociedad de mierda en la que vivimos”, continuó el ahora participante del Bailando y siguió: “Hoy en día me muestro como soy, con mis virtudes, con mis defectos, a veces soy apuntado con el dedo por ciertas acciones, que no las hago con maldad, sino que con inocencia y dignas de un chico 21 años”.

“Nunca fui un pibe malo, pero se me tildó muchas veces de ello. Creído, soberbio, insoportable, y muchas cosas más tuve que escuchar. Lo que no entienden que es que vivimos en un mundo difícil, y pertenecer al mundo de la fama, la tele, es muy difícil, no es para cualquiera, sino tenés la cabeza fría te comen rápido”, continuó el influencer.

“Muchas veces la ansiedad se apodera de mí, y te quedás paralizado, sin casi poder respirar, pero aún así tenés que sonreír, tenés que seguir con el show”, siguió Holder.

“Siempre digo que soy un agradecido por el lugar en donde estoy. No cualquiera tiene la oportunidad de estar en dos programas en menos de un año. Por eso cada mañana me levanto y doy las gracias a Dios por darme otro día de vida y por darme trabajo. No tengo maldad, no tengo actitudes oscuras, solo a veces tomo malas decisiones pero aún así confío en la luz que tengo y en que soy de buena madera”, cerró.