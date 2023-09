Guido Zaffora habló del fuerte cruce que tuvo con Tomás Holder en Intrusos

tomas holder

"No me gusta la gente patotera ni la gente maltratadora. Vos con una productora, que tu amigo te tuvo que parar... Me resulta de mal gusto. No me gustó cómo maltrató a Solpi, le pidió que se saque la capucha y no se la quiso sacar", contó Zaffora.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FGZaffora%2Fstatus%2F1699152864352809271%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Nada justifica una actitud violenta. Nada. Los de seguridad del canal fueron testigos del momento espantoso y violento que le hizo pasar a mi compañera.



Se me vino encima con actitud patotera. Hasta su amigo me vino a pedir disculpas. — Guido Zaffora (@GZaffora) September 5, 2023

Luego Holder hizo un descargo: “Mi mamá tuvo un problema en el corazón nuevamente, ella había tenido a un ACV hace dos años. Se tuvo que volver a Rosario y no llegué ni a verla. Estuve todo el día mal y triste. Hace más de 5 meses que no comparto nada con ella. No cancelo para ir al programa, y les aviso: ‘Chicos, voy a ir con capucha, estoy medio bajón y estoy así nomás’. Voy, y lo primero que hacen es decirme: ‘Che, parecés un motochorro’, ‘Estamos hablando con Duki, Luis Miguel o un jugador de fútbol’. Sepan que el problema no lo tengo yo, sino la gente de m… que les gusta arruinar vidas”.