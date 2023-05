Habló la modelo porno que grabó un vídeo con Tomás Holder: "De mi celular no salió"

Por supuesto, la publicación tuvo miles de comentarios y una increíble lluvia de memes, dado que el material íntimo de un minuto y medio de duración no tenía ningún tipo de pixelado ni marca de agua que pudiera "esconder" lo que estaba sucediendo: "Lo primero que vi cuando entré a Twitter fue el video de Holder. Honestamente son las 8.30 de la mañana no sé qué les hice para que me hagan esto", "Ay, no, por qué vi el video de Holder cog...", "Quedé traumada", "¿Para qué mier... tengo Twitter?" y "Venía bien hasta que me apareció el video de Holder", fueron sólo algunos de los mensajes que los internautas plasmaron en la red social del pajarito.

Por esta razón, la protagonista del vídeo porno, Agustina Tana -alías "la Tanita"- se sentó a conversar sobre lo acontecido con Ángel De Brito, en la emisión de LAM de este jueves.

Allí, la joven relató que, al salir de su masajista, fue advertida por un amigo que le dijo "estás en todo Twitter". Inmediatamente, Tana descubrió el revuelo que había tenido la versión sin editar del material: "El vídeo que yo tengo tiene marca de agua de mi Instagram y fue muy cuidado, ni se le ve la cara", sostuvo, al mismo tiempo que indicó que "la idea era vender el contenido cuidado y ni decir que era Holder".

En medio del ping pong de preguntas y respuestas con las 'angelitas', la modelo contó que conoció al influencer en una fiesta, donde ella le comentó a qué se dedicaba y él asintió a la posibilidad de grabar un material juntos: "Estuvimos cuatro días, disfrutamos un montón".

Allí fue cuando contó que la filmación fue realizada con el celular del exhermanito y que "las ganancias económicas aparecieron recién este jueves que explotó todo".

Con respecto a quién fue el responsable de que se filtrara semejante grabación pornográfica, Tana deslizó: "A él ya se le filtró un vídeo en su momento... y se ve que lo enviaron por WhatsApp, porque el vídeo original dura cuatro minutos y pico. De mi celular no salió, y lo que salió fue con marca de agua y salió cuidado", concluyó.