La madre de Holder está contenta por la separación de su hijo

“Hay muchas cosas que le venían haciendo mal y estaba muy cargado, como mamá y como mujer, se hasta dónde podemos llegar las mujeres en la psiquis de un hombre. Es el momento que tiene que reflexionar muchas cosas de su vida, fueron muchas cosas de golpe y me pone súper feliz que esté con un amigo en Cancún. Cuando vuelva que tome la decisión que tenga que tomar”, agregó respecto a la separación.

Entonces, apuntó directamente contra Balbi: “Voy a contar algo que nunca conté, algo que me molestó de su ex: yo tenía que ir a la gala de Gran Hermano y no tenía plata, entonces Tomás me dijo que él me pagaba el pasaje, yo le dije que le preguntara a la chica y ella respondió ‘no la conozco’; entonces le dije ‘faaa, con esa persona estás saliendo’. Fue un trastorno ir a Telefe, esperando el colectivo en Retiro”, agregó Gisela en diálogo con Juan Etchegoyen.

Qué dijo la madre de Holder sobre la separación de su hijo

mamá de Tomás Holder

“Me molestó que si bien somos unidos con Tomás, yo le dije que me tenía que hacer respetar por la persona que esté con él. Salió de la casa y estuvimos 20 días sin vernos. Eso me molestó y no tengo problema de decirlo”, agregó la mamá de Holder.

Y cerró: “Con esta chica no hay relación, no sé qué le pasa, me bloquea, si él la elige para el resto de su vida problema de él, yo no quiero que nadie lo esté manipulando”.