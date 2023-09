La mamá de Tomás Holder reveló las propuestas subidas de tono que recibió

mama de holder.jpg

Hoy Gabriel Oliveri aprovechó y preguntó sobre el video erótico del ex Gran Hermano. "¿Qué opinas que haga esos videos, que nos hacen mal a la salud?", le consultaron a lo que Gisela Gordillo contestó: "Yo no lo vi al video. No lo voy a estar mirando a mi hijo teniendo sexo. Sí, me enteré. Y lo que le dije es el sexo tiene que ser entre cuatro paredes, con la gente que quiera, pero no eso de andar mostrando. Igual creo que él no quiso mostrar eso".

"Bueno, pasa que la chica que aparece en el video vende contenido erótico", contó Pablo Layus. "En su momento, yo me enteré que Tomás vendió un par de videitos", y confeso que a ella le llegaron propuestas para producir material xxx.

"A mí me dicen si quiero subir fotos en lolas. ¡Ni en ped....! Me preguntan si voy a hacer OnlyFans y la verdad que no", contó la mamá del ex Gran Hermano. "Hacelo! Sos una bomba atómica", le dijo Flor de la V.