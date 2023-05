Qué dijo la mamá de Tomás Holder del vídeo hot que grabó su hijo

Si bien aseguró no haber visto el vídeo completo, compartió en conversación con Jaitt que una seguidora se comunicó con ella para ponerla al tanto de lo sucedido: "Vos como mamá le tenés que enseñar a tu hijo que para ser famoso no tiene que hacer esas cosas", le dijo la mujer a Gordillo, al momento que ella echó a reír por lo trascendido.

"No necesito ver a mi hijo teniendo sexo, tampoco la morbosidad. De hecho, vi algunas capturas y me reí. No me molestaría ver a mi hijo teniendo sexo o a mis hijos teniendo sexo, a nadie. Es algo normal. Sí lo que no me gustó es que Tomás no sabía que el video se iba a viralizar. Para mí los dos tienen que estar de acuerdo y creo que ella lo viralizó", disparó la mamá del influencer en dirección a Agustina Tana, la modelo que protagonizó la filmación.

En este sentido, la mujer agregó que -tal vez- la joven que se dedica a elaborar contenido erótico "quería vender, subió el video, se viralizó y después lo empezó a vender", al mismo tiempo que señaló que a su hijo "también le viene bien" la difusión de ese tipo de material.

En una postura 'open mind', Gisela Gordillo sostuvo que para ella "el sexo es natural y lindo", además de indicar la importancia de que una mujer "aprenda" a hacer sexo oral, siempre y cuando "le guste". Para rematar, la joven madre de Holder remarcó que se aprende "practicando".

Finalmente, destacó que le encantaría ir al Bailando 2023, aunque asume que baila "muy mal", al igual que le gustaría "ingresar en Gran Hermano", para lo cual elaboró su vídeo de presentación, pero aún no lo envió.