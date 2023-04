Tomás Holder se defendió tras ser acusado de "conductas inapropiadas con menores"

Cuál es el polémico vídeo

En la grabación que realizó Tomás Holder y que se viralizó en las redes se puede ver al exconcursante del certamen de convivencia en un auto, estacionado en la puerta del colegio uruguayo Areteia Bimbully.

Allí, señala al establecimiento educativo, al mismo tiempo que dice: "Joaco, ¿cómo estás, todo bien? Mirá a dónde voy a venir a buscar chicas. Chanan", lo cual no cayó para nada bien en los padres de los alumnos de esa institución, dando lugar a un comunicado por parte de las autoridades para llevar tranquilidad a quienes abonan la cuota de sus hijos mes a mes.

Por supuesto, en medio de una sociedad que repudia abiertamente el acoso y abuso sexual, especialmente cuando se trata de menores, la "gracia" de Holder quedó completamente fuera de lugar.

Sumado a eso, hoy en día este tipo de materiales se viralizan de un modo sorprendente y esto hace que las publicaciones de los famosos tomen una mayor trascendencia. Por ello, las aclaraciones posteriores del mediático.

El descargo de Holder en Instagram

Producto de las repercusiones del vídeo que Holder envió al hijo de una amiga, el rosarino debió realizar un contundente descargo: "¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bueno, me levanto y veo esas noticias que me dan mucho por las pelotas. Más que nada porque saben que fue en chiste, saben que siempre hice ese personaje en TikTok de situación de menores...", comenzó defendiéndose en sus historias de esa red social.

Luego, contó cómo fue que se originó la idea de hacer ese vídeo: "Hace un mes y pico, yo estaba en el auto con una amiga uruguaya que tiene un hijo, Joaquín, que es chiquito, debe tener 11 o 12 años, que me pidió un vídeo a modo de chiste y le mandé el vídeo a modo de chiste".

Y agregó: "Me molesta mucho que siempre quieran hacerme quedar mal o como la mala persona, cuando no lo soy. Ahora a continuación les voy a mostrar los audios de la madre (de Joaquín) para que vean que no es así. Pero bueno, más que nada salgo a aclarar porque esto sí me parece que es un tema que puede ensuciarme bastante y no estoy dispuesto a ensuciarme por algo que fue en tono de chiste, entre familia, entre amigos, que saben que no va a pasar, que saben que tengo una reputación impecable, nunca hice nada malo, así que nada, en la siguiente historia les voy a mostrar todo", cerró para luego dar lugar a la reacción de su amiga, a la cual le aseguró que se estaba "armando un quilombo bárbaro" a raíz de la grabación.

Finalmente, el influencer reveló los chats con la mamá de Joaquín, quien respondió indignada por la repercusión que había tomado el tema: "Este es el colegio de Joaco y yo estaba presente, así que sé que fue en tono de broma. Obvio que lo voy a aclarar porque sé con el fin que lo hiciste, que era boludeando como siempre lo hacés".