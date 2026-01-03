Tommy Lee Jones rompió el silencio sobre la muerte de su hija a los 34 años: "Por favor, respeten"

victoria tommy lee jones

Entre el talento artístico y las sombras del pasado

Victoria nació en 1991, fruto del matrimonio entre Tommy Lee Jones y su segunda esposa, Kimberlea Cloughley. Durante su juventud, intentó forjar su propio camino en la actuación, compartiendo incluso pantalla con su padre en la secuela de Men in Black II.

Su carrera también incluyó participaciones en series como One Tree Hill y en el filme Los tres entierros de Melquiades Estrada, cinta dirigida por el propio Tommy Lee. En aquel entonces, el actor se mostraba orgulloso de su hija, declarando al New Yorker que ella era “una buena actriz, tiene su carné de conducir, habla un español impecable… Cuando era un bebé, le dije a Leticia, su enfermera, que le hablara en español”.

victoria tommy lee jones 2

Sin embargo, detrás de las luces de las alfombras rojas y los estrenos, Victoria atravesaba una realidad compleja. A pesar de haberse alejado de la actuación hace casi dos décadas, seguía acompañando a su padre en eventos internacionales.

Lamentablemente, durante el último año, se vio envuelta en problemas legales que incluyeron al menos dos arrestos, uno de ellos vinculado a la posesión de sustancias prohibidas, casos en los que ella siempre sostuvo su inocencia ante la justicia. Hoy, su partida deja un vacío irreparable en una de las familias más respetadas del cine estadounidense.