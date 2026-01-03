Tommy Lee Jones rompió el silencio sobre la muerte de su hija a los 34 años: "Por favor, respeten"
El actor comenzó el año con el fallecimiento de su hija de 34 años y, tras días de silencio, emitió un comunicado junto a su familia.
El mundo del espectáculo se encuentra conmocionado tras conocerse la triste noticia del fallecimiento de Victoria Kafka Jones, hija del legendario actor Tommy Lee Jones. La mujer, de apenas 34 años, fue encontrada sin vida el pasado jueves 1 de enero, en lo que representa un comienzo de año devastador para la familia del protagonista de Hombres de Negro.
El hallazgo ocurrió durante la madrugada en un hotel de la ciudad de San Francisco. Victoria fue localizada inconsciente en uno de los pasillos del establecimiento y, pese a los intentos por asistirla, fue declarada muerta en el lugar.
Recientemente, portales de noticias como TMZ y PEOPLE tuvieron acceso al audio de la llamada al 911, donde el incidente fue categorizado bajo un código de emergencia por sobredosis. En dicho reporte se mencionó un "cambio de color" en la víctima, término técnico que suele aludir a la cianosis, una coloración azulada en la piel debido a la falta crítica de oxígeno en el organismo.
Una investigación en curso y el dolor de la familia
Si bien las autoridades policiales han adelantado que, por el momento, no existen indicios que apunten a la comisión de un delito o la participación de terceros, la causa oficial del deceso todavía no ha sido establecida de forma definitiva. El caso ha quedado bajo la órbita del Departamento de Policía de San Francisco y del Médico Forense para profundizar en las pericias correspondientes.
Ante esta situación de extrema vulnerabilidad, la familia Jones emitió un comunicado oficial para agradecer las muestras de afecto recibidas, aunque con un pedido tajante de reserva. "Agradecemos todas las amables palabras, pensamientos y oraciones", expresaron a través del escrito. Asimismo, según pudo confirmar el sitio Page Six, los allegados de la joven solicitaron encarecidamente: "Por favor, respeten nuestra privacidad en estos momentos difíciles. Gracias".
Entre el talento artístico y las sombras del pasado
Victoria nació en 1991, fruto del matrimonio entre Tommy Lee Jones y su segunda esposa, Kimberlea Cloughley. Durante su juventud, intentó forjar su propio camino en la actuación, compartiendo incluso pantalla con su padre en la secuela de Men in Black II.
Su carrera también incluyó participaciones en series como One Tree Hill y en el filme Los tres entierros de Melquiades Estrada, cinta dirigida por el propio Tommy Lee. En aquel entonces, el actor se mostraba orgulloso de su hija, declarando al New Yorker que ella era “una buena actriz, tiene su carné de conducir, habla un español impecable… Cuando era un bebé, le dije a Leticia, su enfermera, que le hablara en español”.
Sin embargo, detrás de las luces de las alfombras rojas y los estrenos, Victoria atravesaba una realidad compleja. A pesar de haberse alejado de la actuación hace casi dos décadas, seguía acompañando a su padre en eventos internacionales.
Lamentablemente, durante el último año, se vio envuelta en problemas legales que incluyeron al menos dos arrestos, uno de ellos vinculado a la posesión de sustancias prohibidas, casos en los que ella siempre sostuvo su inocencia ante la justicia. Hoy, su partida deja un vacío irreparable en una de las familias más respetadas del cine estadounidense.
