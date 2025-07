Toti Pasman explotó contra Gabriel Anello: "Me decepcionó, no sirve como persona"

Y agregó, a modo de paralelismo: "Me pasó lo mismo con Azzaro, que cuando entró en El Show del Fútbol (América) muchos le hacían bullying. Y también yo me hice amigo de Flavio". No obstante, marcó la diferencia al decir: "Anello me decepcionó como persona, un tipo que le abrís la puerta de tu casa y después te mata solamente por ver quién hace un punto más de rating, me parece que no sirve como tipo"

toti pasman sobre anello

Las declaraciones de Toti sorprenden, pero no tanto, dado que Gabriel Anello es conocido por sus declaraciones polémicas: ha tenido conflictos y demandas con figuras como Lavezzi y ha generado repudio por sus comentarios hacia Juan Román Riquelme, lo que sugiere que su estilo puede ser propenso a generar controversias con otros colegas o figuras del ambiente deportivo.

De hecho, recientemente utilizó una fuerte frase para referirse al presidente xeneize: "Andate o suicidate", indicó, en relación al mal desempeño futbolístico que está teniendo el plantel de Boca. Esta expresión en particular le valió un amplio repudio y generó acciones legales en su contra.

La polémica giró en torno a la gravedad de la expresión y la incitación que podía implicar.