Día de la Memoria: el mensaje de los famosos en redes sociales
Figuras de la música, el cine y la televisión se expresaron y participaron de movilizaciones en todo el país en una jornada cargada de significado.
A 50 años del golpe de Estado en Argentina de 1976, la conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia volvió a reunir a miles de personas en plazas y redes sociales. En ese contexto, distintas figuras del espectáculo se expresaron con mensajes que invitan a reflexionar sobre el pasado y su impacto en el presente.
Uno de los pronunciamientos más extensos fue el de Fito Páez, quien compartió un texto crítico sobre la manera en que se aborda la memoria en tiempos actuales. El artista advirtió que “la lógica de las redes sociales no puede resolver la historia en uno o varios posteos” y remarcó la profundidad del 24 de marzo, al que definió como una fecha con “infinitas implicancias en todos los órdenes”. Además, sostuvo que el Estado debe continuar con la reparación y la búsqueda de justicia, al considerar que lo ocurrido entre 1976 y 1983 es un “libro abierto, inconcluso, jamás clausurado de nuestra historia como nación”.
En redes sociales, María Becerra compartió contenidos de Amnistía Internacional, entre ellos un video protagonizado por Marina Bellati y Victorio D'Alessandro. Junto a esas publicaciones, expresó: "50 años después, seguimos eligiendo memoria".
Por su parte, Lali Espósito también se manifestó en sus redes y, además, dijo presente en la marcha que se realiza este martes. La artista compartió un video de una entrevista a Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo, en la que reclamaban por sus familiares desaparecidos. “Nunca más”, escribió.
Otra de las primeras en expresarse fue Natalia Oreiro, quien difundió ilustraciones con consignas que mantienen su vigencia. Además, participó de la vigilia del lunes 23 en la Plaza de Mayo, donde distintas personalidades se reunieron para compartir reflexiones.
En ese encuentro, Mercedes Morán fue una de las oradoras principales y compartió imágenes junto al humorista Tute y el actor Jean Pierre Noher.
También desde el escenario, Florencia Peña dejó una frase que resonó entre los presentes: “Nos salva el amor, porque esta plaza es amor. Es amor por los que no están, por los que todavía estamos buscando y por nuestros jóvenes”. En su mensaje, además, subrayó la importancia de transmitir la memoria a las nuevas generaciones.
El arte como forma de resistencia tuvo su lugar en la reflexión de Nancy Dupláa, quien recordó la censura durante la dictadura con una imagen icónica de Serú Girán con las bocas tapadas. “La música como instrumento de resistencia. 50 años de una herida todavía abierta”, escribió.
En la misma línea, Georgina Barbarossa y Eleonora Wexler replicaron la imagen del pañuelo blanco intervenido con flores junto a la consigna “Nunca Más”.
Así, entre posteos, presencia en las calles y mensajes cargados de sentido, el mundo del espectáculo volvió a involucrarse en una fecha clave para la historia argentina, reafirmando la importancia de la memoria colectiva.
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