Día de la Memoria: el mensaje de los famosos en redes sociales

En ese encuentro, Mercedes Morán fue una de las oradoras principales y compartió imágenes junto al humorista Tute y el actor Jean Pierre Noher.

También desde el escenario, Florencia Peña dejó una frase que resonó entre los presentes: “Nos salva el amor, porque esta plaza es amor. Es amor por los que no están, por los que todavía estamos buscando y por nuestros jóvenes”. En su mensaje, además, subrayó la importancia de transmitir la memoria a las nuevas generaciones.

El arte como forma de resistencia tuvo su lugar en la reflexión de Nancy Dupláa, quien recordó la censura durante la dictadura con una imagen icónica de Serú Girán con las bocas tapadas. “La música como instrumento de resistencia. 50 años de una herida todavía abierta”, escribió.

En la misma línea, Georgina Barbarossa y Eleonora Wexler replicaron la imagen del pañuelo blanco intervenido con flores junto a la consigna “Nunca Más”.

Así, entre posteos, presencia en las calles y mensajes cargados de sentido, el mundo del espectáculo volvió a involucrarse en una fecha clave para la historia argentina, reafirmando la importancia de la memoria colectiva.