María Becerra habló sobre la polémica con Tini Stoessel y Emilia Mernes: "Tenemos formas muy diferentes"

Sus palabras reavivaron una polémica que desde hace meses genera rumores entre los fanáticos. En redes sociales volvió a instalarse la teoría de que María Becerra y Tini Stoessel habrían tomado distancia de Emilia Mernes tras un conflicto ocurrido puertas adentro de la industria. Hasta el momento, ninguna de las protagonistas explicó públicamente qué originó esa supuesta ruptura, por lo que los motivos continúan siendo desconocidos.

Como ocurrió en otras oportunidades, los usuarios de X y TikTok comenzaron a analizar cada frase de la artista y a elaborar nuevas hipótesis sobre la interna. Con la entrevista completa prevista para este martes, la expectativa es máxima y muchos esperan que María Becerra amplíe sus declaraciones o aporte más detalles sobre una de las polémicas más comentadas del pop argentino.