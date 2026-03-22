Tras el susto, Santiago del Moro habló de la continuidad de Andrea del Boca en Gran Hermano

Y, si bien todavía nada es oficial, Del Moro dejó abiertas las puertas a una salida definitiva de Andrea. Esto, sin dudas, no hizo más que aumentar las expectativas en torno a su participación en Gran Hermano. Pero, lo cierto es que, de no recuperarse a tiempo, la producción de verá obligada a continuar el show con otro jugador.

Asimismo, la familia de Andrea también rompió el silencio. La hija de la intérprete contó que su madre evoluciona de manera favorable y que los médicos siguen de cerca su mejoría. Además, dejó en claro: "Ella quiere volver a entrar".