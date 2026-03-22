Tras el susto, Santiago del Moro habló de la continuidad de Andrea del Boca en Gran Hermano
La actriz y jugadora del reality de Telefe salió de la casa en las últimas horas tras sufrir un cuadro de presión alta, pero aún no regresó.
La salud de Andrea del Boca generó un gran revuelo en el mundo del espectáculo. En las últimas horas, la actriz se realizó estudios médicos dentro de la casa de Gran Hermano y, debido a malos resultados, los especialistas tomaron medidas al respecto.
Así como anteriormente había sucedido con Divina Gloria, Andrea debió abandonar la casa temporalmente. Es por eso que, teniendo en cuenta que aún no regresó, su continuidad quedó sujeta a distintas especulaciones.
Durante varios días, previo a la intervención de los médicos, la actriz manifestó dolores físicos. Ante esto, se activó el protocolo médico que reveló un cuadro de presión alta. Por eso, del Boca fue trasladada a un hospital y quedó en observación hasta ser estabilizada.
Esta situación generó un enorme revuelo en el público. Lo cierto es que no se conocían muchos más detalles de la salud de la jugadora o, mismo, si volvería a entrar al show. Sin embargo, recientemente, Santiago del Moro decidió salir a aclarar lo que está sucediendo con la participante.
A través de sus redes sociales, el conductor contó que el regreso de Del Boca dependerá pura y exclusivamente de su evolución médica. En ese sentido, de manera tajante, detalló: "Su vuelta a la casa depende del alta médica, en caso contrario en su lugar ingresará un reemplazo".
Y, si bien todavía nada es oficial, Del Moro dejó abiertas las puertas a una salida definitiva de Andrea. Esto, sin dudas, no hizo más que aumentar las expectativas en torno a su participación en Gran Hermano. Pero, lo cierto es que, de no recuperarse a tiempo, la producción de verá obligada a continuar el show con otro jugador.
Asimismo, la familia de Andrea también rompió el silencio. La hija de la intérprete contó que su madre evoluciona de manera favorable y que los médicos siguen de cerca su mejoría. Además, dejó en claro: "Ella quiere volver a entrar".
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