Tras el TelePASE, es viral un viejo tuit de Romina Manguel de cuando se quedó con un pedido que le había llegado por error

“El ratón que me vendió el auto dio de baja el TelePASE y hoy llego a la cabina y no tengo TelePASE. Chicos, el auto venía con TelePASE. Auto usado. Yo no le dije que lo saque. El auto venía con TelePASE. ¿Nadie me está entendiendo? No es personal, viene con el auto. Me lo vendió con el TelePASE”, expresó Manguel al aire, visiblemente molesta por lo que consideraba una falta por parte del vendedor.

Sin embargo, sus compañeros de programa no tardaron en responderle, aunque con buen tono, para aclararle que el TelePASE no es un accesorio que "viene incluido" con el auto, sino un servicio que debe ser abonado por quien lo utiliza.

La situación fue tendencia todo el fin de semana. Fue así que una usuaria recordó un intercambio que tuvo en 2023 con Manguel, cuando ella reveló que había llegado un pedido de helado a su casa, sin que ella lo comprara, y pese a advertir que era un error y que le pertenecía a algún vecino, se lo comió igual.

"Llegó helado. Nos lo comimos. Todas dimos por supuesto que alguna lo había pedido. Llaman de seguridad que hubo una confusión si podemos bajar el pedido que hubo una confusión. Acepto excusas creíbles no se me ocurre una", reveló el periodista.

Llego helado. Nos lo comimos. Todas dimos por supuesto que alguna ll había pedido. Llaman de seguridad que hubo una confusión si podemos bajar el pedido que hubo una confusión. Acepto excusas creíbles no se me ocurre una. — #ONCE #R MANGUEL (@rominamanguel) March 10, 2023

La usuaria de X @MajoMallmann fue quien recordó el episodio. "Ayer me favearon un tweet del 2023 y resulta que Manguel viene haciéndose la boluda para no pagar cosas desde hace rato. En cualquier momento le creo a Elbita que lo de la cartera Hermès era verdad", sostuvo.

