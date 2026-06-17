Tras la denuncia de Juana, Marcelo Tinelli habló con el padre de Bautista Cuiña: "Enojado"
Tras el polémico episodio que involucró a la hija menor de Marcelo Tinelli y a su expareja, trascendieron detalles de la charla entre el conductor y Fito Cuiña.
La denuncia que presentó Juana Tinelli contra su exnovio, Bautista Cuiña, por presunta violencia de género continúa generando repercusiones y nuevas revelaciones. En las últimas horas, salió a la luz un dato que involucra directamente a las familias de ambos jóvenes: un supuesto contacto entre Marcelo Tinelli y Fito Cuiña, padre del acusado.
La información había comenzado a tomar forma días atrás, cuando Marina Calabró contó en PrimiciaYa (América TV) que el empresario seguía con atención la relación de su hijo con la hija menor del conductor. Según explicó la periodista, ciertas preocupaciones existían desde antes de que estallara el conflicto judicial, incluso cuando la pareja se mostraba unida y atravesaba una etapa de estabilidad sentimental.
Con la denuncia ya instalada en la agenda mediática, el caso adquirió una exposición mucho mayor. En ese marco, habría existido una comunicación entre Marcelo Tinelli y Fito Cuiña para intercambiar impresiones sobre el delicado momento que atraviesan sus hijos y el rumbo que podría tomar la causa.
Los detalles fueron revelados por Damián Rojo en Los Profesionales con Flor (El Nueve), donde aseguró que la conversación tuvo lugar durante el fin de semana. Además, describió la postura que mantiene el padre de Bautista frente a la situación.
“Hubo una conversación entre Tinelli y Fito Cuiña, el sábado por la noche. Está muy enojado y pensando seriamente si este tema lo van a seguir en la Justicia porque no quieren que su hijo quede con el mote de ‘golpeador’”, sostuvo el periodista.
Por otro lado, el panelista también aportó información sobre el avance de la causa y explicó que Juana Tinelli debía presentarse ante la fiscalía para prestar declaración. Sin embargo, de acuerdo con su versión, ese trámite no se llevó a cabo.
“Tiene una consigna policial desde hace tres días en la casa, pero hasta hoy porque ella no fue a dar su declaración”, afirmó.
A la espera de nuevas definiciones judiciales, el expediente continúa en curso y sigue despertando interés público. Mientras tanto, las versiones cruzadas y los testimonios que van surgiendo mantienen el foco puesto en un conflicto que todavía no encuentra un desenlace.
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