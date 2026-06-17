Tras la denuncia de Juana, Marcelo Tinelli habló con el padre de Bautista Cuiña: "Enojado"

“Hubo una conversación entre Tinelli y Fito Cuiña, el sábado por la noche. Está muy enojado y pensando seriamente si este tema lo van a seguir en la Justicia porque no quieren que su hijo quede con el mote de ‘golpeador’”, sostuvo el periodista.

Por otro lado, el panelista también aportó información sobre el avance de la causa y explicó que Juana Tinelli debía presentarse ante la fiscalía para prestar declaración. Sin embargo, de acuerdo con su versión, ese trámite no se llevó a cabo.

“Tiene una consigna policial desde hace tres días en la casa, pero hasta hoy porque ella no fue a dar su declaración”, afirmó.

A la espera de nuevas definiciones judiciales, el expediente continúa en curso y sigue despertando interés público. Mientras tanto, las versiones cruzadas y los testimonios que van surgiendo mantienen el foco puesto en un conflicto que todavía no encuentra un desenlace.