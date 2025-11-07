Tras los rumores de denuncia, Millie Bobby Brown y David Harbour reaparecieron juntos
La actriz y su compañero sorprendieron al mostrarse juntos en la alfombra roja de Los Ángeles luego de versiones sobre una supuesta acusación por acoso laboral.
Después de varios días de especulación y trascendidos mediáticos, Millie Bobby Brown y David Harbour volvieron a mostrarse públicamente, esta vez en un contexto cargado de tensión. Ambos asistieron al estreno mundial de la esperada quinta temporada de Stranger Things, que tuvo lugar el jueves 6 de noviembre en Los Ángeles.
Su aparición conjunta en la alfombra roja generó sorpresa, ya que se dio en medio de fuertes rumores sobre una denuncia laboral que habría involucrado al actor. El escándalo comenzó el 1 de noviembre, cuando el Daily Mail publicó que Brown habría presentado una denuncia formal por acoso laboral contra Harbour, su compañero de elenco y figura paterna en la serie.
Según el informe del medio británico, la actriz habría entregado documentación con detalles de episodios previos al inicio del rodaje de la temporada final, lo que habría dado pie a una investigación interna dentro de la producción.
Las fuentes citadas por el tabloide señalaron que el proceso “se prolongó durante meses” y remarcaron que las acusaciones no incluían ningún tipo de acoso sexual, sino que estarían vinculadas con un supuesto comportamiento inapropiado dentro del ámbito de trabajo. Desde la compañía, Netflix optó por mantener la cautela y, ante la consulta de la prensa, se limitó a señalar que “la empresa nunca comenta sobre investigaciones internas”, sin confirmar ni desmentir la existencia de una denuncia formal.
El clima antes del estreno estaba cargado de expectativa y tensión. Muchos se preguntaban si Brown y Harbour compartirían el mismo espacio público o si evitarían cruzarse frente a las cámaras. Pero la incógnita se despejó rápidamente cuando ambos llegaron al evento y posaron juntos, sonriendo y saludando al público, en una postal que recorrió las redes sociales en cuestión de minutos.
Las imágenes dejaron ver complicidad y profesionalismo entre los actores, algo que varios interpretaron como una forma de dar por cerradas las especulaciones o, al menos, de intentar correr el foco mediático hacia la ficción. Para algunos analistas del espectáculo, la aparición conjunta funcionó como una maniobra de control de daños por parte de la producción, mientras que otros la leyeron como un gesto de madurez y compromiso profesional de ambos intérpretes ante el lanzamiento de la temporada final de Stranger Things.
