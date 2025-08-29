Tras más de 20 años, Erreway emocionó a todos en el reencuentro con el público argentino
Después de recorrer 10 países, la mítica banda juvenil aterrizó en su casa: un Movistar Arena repleto los esperaba, en el primero de sus ocho shows.
Erreway, la banda formada en 2002 tras el éxito de la telenovela juvenil "Rebelde Way", volvió a los escenarios tras casi dos décadas de inactividad. Luego de visitar 10 países, el ahora trío formado por Benjamín Rojas, Felipe Colombo y Camila Bordonaba aterrizó en un Movistar Arena repleto de fanáticos que esperaban volver a escuchar los grandes clásicos una de las bandas más influyentes de los 2000, tales como "Será de Dios".
Este fue el primero de los ocho shows que el conjunto tiene planificado para el país donde nació la magia gracias a la exitosa telenovela creada por Cris Morena. Será una serie de 8 conciertos en el estadio ubicado en Villa Crespo. Están agotadas las funciones del 29/8, 30/8, 3/9, 4/9, 16/9, 17/9 y 23/9, quedan las últimas entradas disponibles para el 24/9 únicamente en movistararena.com.ar.
Erreway World Tour 2025 - Juntos Otra Vez lleva más de 300.000 entradas vendidas y ya realizó 20 conciertos en 10 países: Grecia, Italia, España, Chipre, México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Uruguay. El grupo de pop rock despierta locura y emoción en los distintos territorios, consolidándose como la gira más global de un artista argentino.
Su regreso significó un reencuentro para aquellos fans nostálgicos que fueron espectadores directos del universo Rebelde Way hace 23 años, aunque también lograron conquistar a una nueva generación de adolescentes por el reestreno de la serie en plataformas de algunos países. Todos conviven en los conciertos de Erreway en medio de un clima de magia y euforia.
La historia de Erreway
Inicialmente, el grupo estaba compuesto por los cuatro protagonistas de "Rebelde Way": Camila Bordonaba, Felipe Colombo, Luisana Lopilato y Benjamín Rojas. Su música se convirtió en un fenómeno, trascendiendo la pantalla y alcanzando un gran éxito en Argentina y varios países de Latinoamérica, España e Israel.
Lanzaron tres álbumes de estudio, "Señales" (2002), "Tiempo" (2003) y "Memoria" (2004), que contenían canciones que se volvieron himnos para sus seguidores. Sin duda, Erreway marcó una generación y su legado perdura hasta hoy. La prueba de ello fue la emoción de los fans cuando tres de sus cuatro integrantes iniciales decidieron volver a los escenarios en el marco de una gira titulada "Juntos Otra Vez", que fue anunciada en noviembre de 2024 y que ya hizo emocionar a sus seguidores en 10 países diferentes.
