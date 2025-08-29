Tras más de 20 años, Erreway emocionó a todos en el reencuentro con el público argentino

erreway3

Su regreso significó un reencuentro para aquellos fans nostálgicos que fueron espectadores directos del universo Rebelde Way hace 23 años, aunque también lograron conquistar a una nueva generación de adolescentes por el reestreno de la serie en plataformas de algunos países. Todos conviven en los conciertos de Erreway en medio de un clima de magia y euforia.

La historia de Erreway

Inicialmente, el grupo estaba compuesto por los cuatro protagonistas de "Rebelde Way": Camila Bordonaba, Felipe Colombo, Luisana Lopilato y Benjamín Rojas. Su música se convirtió en un fenómeno, trascendiendo la pantalla y alcanzando un gran éxito en Argentina y varios países de Latinoamérica, España e Israel.

Lanzaron tres álbumes de estudio, "Señales" (2002), "Tiempo" (2003) y "Memoria" (2004), que contenían canciones que se volvieron himnos para sus seguidores. Sin duda, Erreway marcó una generación y su legado perdura hasta hoy. La prueba de ello fue la emoción de los fans cuando tres de sus cuatro integrantes iniciales decidieron volver a los escenarios en el marco de una gira titulada "Juntos Otra Vez", que fue anunciada en noviembre de 2024 y que ya hizo emocionar a sus seguidores en 10 países diferentes.