Quién es la actriz que habría acosado a Benjamín Alfonso durante el rodaje una serie de Netflix
La periodista Fernanda Iglesias dio el nombre de la figura española señalada por el actor argentino en la última emisión de "Almorzando con Juana".
La abrupta salida de Benjamín Alfonso del elenco de "Valeria", la serie española de Netflix que se convirtió en un fenómeno global, estuvo rodeada de rumores y versiones encontradas. El actor argentino, que había sido convocado para uno de los papeles centrales, sorprendió recientemente cuando confesó que durante las grabaciones había sufrido acoso sexual. Ahora, el programa Puro Show (El Trece) puso nombre y apellido a la actriz señalada en este delicado episodio.
“Es con quien él tenía las escenas, la protagonista”, aseguró Fernanda Iglesias al dar detalles de lo ocurrido. Y sin dejar lugar a dudas, completó: “Diana Gómez”, en referencia a la intérprete catalana de 36 años, conocida también por haber encarnado a Tatiana, la esposa de Berlín en La Casa de Papel.
La revelación de Iglesias sacudió aún más una historia que ya venía cargada de tensión. Vale recordar que la salida de Alfonso de la producción coincidió de manera llamativa con la partida de la directora de la ficción, lo que alimentó las especulaciones de un conflicto mayor detrás de cámara. Según trascendió, los problemas de convivencia y las denuncias internas aceleraron la desvinculación del argentino, que quedó al margen de una de las series más exitosas del gigante del streaming.
Mientras tanto, la vida personal de Diana Gómez tomó otro rumbo en paralelo. Poco después del supuesto episodio de acoso, la actriz inició una relación con el periodista catalán Roger Escapa, con quien en diciembre de 2021 tuvo a su primer hijo, Gael. Lejos de la polémica, Gómez continuó consolidando su carrera en España y en el extranjero, participando en proyectos teatrales y televisivos.
Por el lado de la ficción, Valeria se convirtió en una de las producciones más vistas de Netflix en habla hispana, con cuatro temporadas que no solo lograron un éxito internacional sino que también sirvieron como plataforma de despegue para otros actores. Entre ellos se destacó Maxi Iglesias, quien tomó el lugar de Benjamín Alfonso en el protagónico y consiguió gran notoriedad gracias a su papel.
El caso de Alfonso, sin embargo, abrió un debate en la industria sobre los límites, el respeto en los sets de filmación y la posición de los actores varones a la hora de denunciar situaciones de acoso. En entrevistas posteriores, el argentino dejó en claro que su decisión de apartarse estuvo vinculada a preservar su bienestar y que no se sintió respaldado por la producción.
Así contaba Benjamín Alfonso lo que vivió en "Valeria"
