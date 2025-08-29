Quién es la actriz que habría acosado a Benjamín Alfonso durante el rodaje una serie de Netflix

Por el lado de la ficción, Valeria se convirtió en una de las producciones más vistas de Netflix en habla hispana, con cuatro temporadas que no solo lograron un éxito internacional sino que también sirvieron como plataforma de despegue para otros actores. Entre ellos se destacó Maxi Iglesias, quien tomó el lugar de Benjamín Alfonso en el protagónico y consiguió gran notoriedad gracias a su papel.

El caso de Alfonso, sin embargo, abrió un debate en la industria sobre los límites, el respeto en los sets de filmación y la posición de los actores varones a la hora de denunciar situaciones de acoso. En entrevistas posteriores, el argentino dejó en claro que su decisión de apartarse estuvo vinculada a preservar su bienestar y que no se sintió respaldado por la producción.

Así contaba Benjamín Alfonso lo que vivió en "Valeria"

Embed - Benjamín Alfonso DENUNCIÓ que fue ACOSADO en España por una IMPORTANTE ACTRIZ durante una serie