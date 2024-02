Travina Springer en exclusiva con MinutoUno por el estreno de "The Irrational"

+ Entrevista completa con Travina Springer:

Pregunta: ¿Qué me puedes contar sobre The Irrational?

Travina Springer: "The Irrational es una serie sobre Alec Mercer, un profesor de psicología conductual y él mira el mundo muy diferente a cualquier persona promedio. Siempre tiene curiosidad sobre por qué la gente hace las cosas que hace. La mayoría de nosotros participamos en un comportamiento irracional y, por eso, cada semana se enfrenta a un caso y un crimen diferente o mismo situaciones en las que va a ayudar involucrándose. Y él tiene a su ex esposa, quien es una agente del FBI y tienen una dinámica muy especial. Por otro lado, mi personaje, Kylie, es su hermana y tenemos una relación muy especial porque no sólo vive conmigo, sino porque confiamos el uno en el otro de manera que el público descubrirá a medida que avancemos en la temporada".

Pregunta: ¿Quién es Kylie en The Irrational?

Travina Springer: "Si, Kylie es... Amo a Kylie, ella es un espíritu libre, ella es una muy brillante y talentosa ingeniera de sistemas. De hecho, a veces utiliza sus habilidades, como podremos ver, para ayudar a su hermano. Y una cosa que me encanta de ella es lo abierta que es y lo dispuesta que está a correr riesgos y probar cosas nuevas, e incluso impulsar un poco a su hermano a su mundo y a su lado porque es mucho más racional y piensa en la razón. Pero ella lidera con su corazón".

Pregunta: ¿Qué similitudes y diferencias hay entre tú y tu personaje?

Travina Springer: "Algunas de las similitudes, yo diría que son que Kylie y yo somos divertidas, nos encanta el humor, somos graciosas y ella no retiene nada con su hermano, lo que es realmente divertido. A Kylie y a mí nos encanta viajar, diré que Kylie ha viajado más que yo, ella empaca y se va a cualquier parte, como si fuera mucho más libre que yo en algunas cosas. Yo estoy como que necesito dormir, no estoy haciendo todo eso, pero mi personaje también es muy hábil con computadoras y piratería y todo eso y la verdad es que ese no es mi fuerte".

Pregunta: ¿Y cómo es trabajar con Jesse L. Martin?

Travina Springer: "Trabajar con Jesse es un sueño. Él es una leyenda, él es un OG en la industria y tan, pero tan talentoso. Y solo tengo que decir que, desde el principio, de nuestro primer episodio juntos, lo primero que hicimos juntos, él era tan cálido, generoso y acogedor. Él proporcionó un entorno que nos ayudó a todos a florecer y actuar muy bien. Así que eso es increíble y es muy divertido interpretar a su hermana pequeña, porque no tengo un hermano mayor en al vida real. Es por eso que es divertido llegar a imaginar cómo sería esa dinámica si la tuviera. Él simplemente lo hace muy fácil".

Pregunta: ¿Crees que la capacidad irracional es posible?

Travina Springer: "Si, absolutamente. Creo que la mayoría de nosotros hacemos cosas que son muy irracionales, la gente toma decisiones basándose en cómo se sienten en el momento y puede que no tenga sentido como, por ejemplo, podría comer una donna extra sabiendo que eso me va a lastimar el estómago. Pero sabe tan bien. Creo que una cosa que es muy divertida del programa, que realmente me gusta, es que siento que todos pueden verse a sí mismos en sus personajes y tal vez en un caso o en una situación. También pueden relacionarse con la razón o simpatizar con por qué alguien hace las cosas que hacemos porque no todo es como necesario en blanco y negro. Por eso una de mis cosas favoritas sobre el programa es que trata sobre el comportamiento humano. Y eso es absolutamente identificable para todos".

Pregunta: ¿Alguna vez has hecho algo irracional en tu vida?

Travina Springer: "Si, claro. Mudarme por todo el país hasta llegar a Los Ángeles sin un lugar para vivir y sin trabajo. Pero creo que había mucha gente que se mudó hasta LA en mi misma situación, ¿sabes? y todo para seguir actuando. Y la gente pensó que eso era extremadamente irracional al punto de que algunas personas intentaron convencerme de que no hiciera eso. Pero, ya sabes, funcionó, por eso algunos necesitamos seguir nuestros corazones y no necesariamente la lógica".

Pregunta: ¿Por qué el público argentino no debería perderse The Irrational?

Travina Springer: "No puedes perderte The Irrational porque cada semana, te lo prometo, aprenderás algo nuevo, aprenderás algo nuevo sobre ti mismo y sobre el comportamiento humano. Además, te consolará cómo terminada cada episodio, obtendrás una solución y también tienen que verlo porque es un programa muy divertido, es una dinámica divertida para todos. Realmente nos encanta estar juntos y realmente creo que eso se refleja en las actuaciones. Así que, absolutamente, deberían echarle un vistazo".

Sinopsis oficial de The Irrational:

Esta serie se sumerge en la historia Alec Mercer (Jesse L. Martin), un reputado profesor de psicología con un nutrido conocimiento sobre el comportamiento humano, que dejará a merced del FBI sus habilidades para resolver casos complejos y, al mismo tiempo, ayudar desbloquear un misterio que es parte de su doloroso pasado. The Irrational sigue la efectiva fórmula del "detective poco convencional con un don particular para detectar todo aquello que los demás ignoran". Alec no es técnicamente un detective, sino un profesor universitario y fuente de consulta frecuente para el Buró Federal de Investigaciones, lugar de trabajo de su ex esposa, Marisa Clark (Maahra Hill), cuyas aptitudes marcarán la diferencia a la hora de desenredar casos de alto riesgo y extrema complejidad".