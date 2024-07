Travis Scott viene a la Argentina: cuándo, dónde toca y cómo comprar entradas

Uno de los eventos más esperados de esta gira en Latinoamérica tendrá lugar el próximo 9 de septiembre en el Movistar Arena de Buenos Aires. Los fanáticos argentinos están ansiosos por ver a Travis Scott en vivo, y se espera que las entradas se agoten en cuestión de horas. Esta demanda ha llevado a muchos seguidores a pedir que se agreguen más fechas en la ciudad.

Según se vio en las redes sociales del artista, las entradas estarán disponibles a partir del miércoles 24 de julio. Las mismas podrán adquirirse a través de la web oficial del Movistar Arena, garantizando una compra segura y confiable para todos los asistentes.

Embed - flame on Instagram: "SOUTH AMERICA AND AUSTRALIA WHAT ARE WE DOING. IVE BEEEN WANTING TO BRING A ACTUAL TOUR THERE FOREVER. NOW LETS GET IT. PRESALES START WEDS JULY 24 PW UTOPIA TRAVISSCOTT.COM/TOUR"