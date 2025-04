Tres razones para ver "Cónclave", nominada a "mejor película"

"Cónclave" estuvo nominada a los Premios Oscar con ocho nominaciones: mejor película, mejor actor protagónico (Ralph Fiennes) - mejor actriz de reparto (Isabella Rossellini) - mejor guión adaptado - mejor banda sonora original - mejor diseño de vestuario - mejor edición y mejor diseño de producción.Un largometraje que, definitivamente, es atrapante y cautivadora por la manera cruda en la que relata una realidad que pocas veces es tenida en cuenta.

"Cónclave", protagonizada por Ralph Fiennes relata que, tras la inesperada muerte del Sumo Pontífice, el cardenal Lawrence es designado como responsable para liderar uno de los rituales más secretos y antiguos del mundo: la elección de un nuevo Papa. Cuando los líderes más poderosos de la Iglesia Católica se reúnen en los salones del Vaticano, Lawrence se ve atrapado dentro de una compleja conspiración a la vez que descubre un secreto que podría sacudir los cimientos de la Iglesia.

La película, bastante contemporánea a lo que se planea actualmente en el Vaticano debido a la muerte del Papa Francisco, es una obra de arte que sabe encontrar la manera de destacar en todos sus sentidos.

Embed - CONCLAVE - Official Trailer 2 [HD] - Only In Theaters October 25