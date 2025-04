Tristeza en la casa de Gran Hermano: por qué no volverá la perrita Paris a la casa más famosa

Finalmente, este lunes se supo que Paris no volverá al reality show de Telefe y así se lo informó el conductor a los jugadores: "Les quiero contar algo de alguien que ustedes quieren mucho, que es Paris. Ella no regresará a la casa, está perfecta, pero necesita controles veterinarios debido, obviamente, a su edad y a la difícil vida que tuvo, y vieron que tenemos un problema con el piso de la casa, que es particularmente resbaloso, entonces había que tener mucho cuidado con eso para que no se golpee", comenzó explicando.

Finalmente, Del Moro reveló que la perrita ya tiene nuevo hogar: "Gustavo, el veterinario que la rescató, decidió adoptarla. Ahora Paris tiene nuevo hogar y no va a volver. La verdad es que teníamos que tener cuidado por su cadera, está recibiendo medicación por eso y nos pareció lo mejor que no volviera. Capaz alguna vez, entra a visitarlos".

paris no vuelve a gh.mp4

Si bien los participantes se mostraron apenados por la partida definitiva de Paris, también se alegraron por la situación en que se encuentra ahora: adoptada, cuidada y llena de amor. Cabe señalar que Ulises Apóstolo -el cordobés- había sido uno de los jugadores en expresar el deseo de quedársela, pero finalmente Paris ya tiene nueva familia.

En lo que a mascotas respecta, Jaime y Bartolo -los perros de Juan Pablo de Vigili- acaban de hacer su ingreso a la casa y no tardaron en llenar de ternura a todos.