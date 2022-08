Tusam recordó el origen del "puede fallar": "Tardé seis meses en recuperarme"

También fue sepultado en una cápsula de acrílico bajo 1.000 kilos de tierra y pasó 24 horas parado dentro de una cabina de hielo a 10° bajo cero frente al Obelisco. "Fue lo más extremo que hice en control mental. Yo no podía agacharme ni dormir, porque si duermo dejo de controlar", explicó.

La noche en que nació la frase "puede fallar" Tusam tenía apenas 17 años y visitó junto a su padre el programa Finalísima, que conducía Leonardo Simons. El hipnotizador se metió en un tanque de metal tipo lechero del que debía escapar mientras estaba casi totalmente sumergido en agua.

"Yo estaba con las rodillas al pecho en un tacho de metal, agua hasta arriba, y tragué agua. Empecé a golpear y con un hacha rompieron el tanque. Me puse nervioso. Me llevaron al Fernández y pude volver a los seis meses, porque tuve que recuperarme", recordó.

"Para colmo en aquella época iban curas al final de la transmisión. Cortaron la transmisión, mandaron placa y pusieron justo un tape donde decía: 'Bueno, este chico va a estar inundado en su bendición'. Parecía a propósito", bromeó.

Ese fue un momento bisagra en su carrera. "Ahí nació el 'puede fallar' que terminó siendo el núcleo de mi trabajo. Me marcó muchísimo, yo pude descubrir mi resiliencia. Ahí empecé a comprender que la falla es parte del camino de cualquiera. Si no fallás, no avanzás", aseguró el experto en control mental.

"Todos tenemos más fuerza de la que creemos y todos somos capaces de hacer cosas que parecen imposibles. Podemos superarnos infinitamente por la mente y el cuerpo", concluyó.