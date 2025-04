Ulises Jaitt comparó a Viviana Canosa con su hermana Natacha y advirtió: "¡Cuídenla!"

ulices jaitt

En diálogo con Noticias Argentinas, Ulises amplió su postura: “La vi y me acordé de Natacha. Fue muy valiente de su parte denunciar estos delitos aberrantes”. Además, expresó su respaldo a la conductora: “Apoyo a la gente que se anima a hablar de estas cosas. Después ella tendrá que probar lo que dice. Aseguró que tiene pruebas, y no creo que Canosa se meta en un tema así sin estar segura, es una mujer con una gran trayectoria y muy inteligente”.

A pesar de su respaldo, Ulises aclaró que no participará de la investigación que Canosa dice llevar adelante: “Yo no estoy detrás de esto. Es su movida. No quiero colgarme de nada”. Sin embargo, destacó la valentía de quienes se animan a tocar estos temas: “Natacha habló de pedofilia y la terminaron matando. Son cuestiones muy pesadas. No es fácil meterse ahí”.

El recuerdo de Natacha Jaitt sigue muy presente, sobre todo cada vez que vuelven al centro del debate público los delitos que ella denunció en vida. “Desde que Viviana habló, volvieron a circular los tuits de mi hermana. Es impactante. Pasaron siete años desde que lo dijo en televisión, y recién ahora otra mujer se atreve a poner el tema sobre la mesa. Natacha siempre tuvo razón y la gente lo empieza a reconocer. La están reivindicando”.

Viviana Canosa, por su parte, aseguró que no dará marcha atrás. Presentó documentación ante la justicia federal y adelantó que, además de su denuncia, irá “hasta las últimas consecuencias”. Mientras tanto, el tema genera tensiones crecientes en el mundo del espectáculo, con nombres que ya comienzan a circular y una investigación que promete seguir dando que hablar.