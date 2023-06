Fuerte cruce en vivo entre Ulises Jaitt y Tatiana Schapiro

Ante esto, Tatiana le planteó: "Vos pretendés que se acerquen a empatizar con ustedes cuando hace años que los venís defenestrando en televisión. Diciendo que son corruptos...". Y Ulises siguió: "Es la realidad. ¿Te mandó la fiscalía a defenderlos? Te veo con una intención rara que no me gusta, capaz que te mandó Rial".

https://twitter.com/NachoRodriOk/status/1670871806671036416 ESCANDALO EN VIVO



Se pelearon Ulises Jaitt y Tatiana Schapiro en #TodaLasTardes.



Él le tiro con Jorge Rial y Maju Lozano lo echo del estudio.



(Sin editar y completo) pic.twitter.com/lWhAbgPof3 — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) June 19, 2023

"Sos un desubicado, Ulises. Yo no estoy defendiendo a la Justicia", manifestó la panelista de Todas las Tardes. "Es una verguenza que no empaticés con Natacha. Necesito que este tema se trate con respeto. Si nos faltan el respeto, nos levantamos y nos vamos. Capaz que te mandó Rial, que es enemigo de Natacha", siguió furioso Jaitt y amenazó con irse.

Ante la tensa situación, Tatiana pidió no participar de la nota y se fue detrás de cámara: "El único que está siendo maltratador y me está ofendiendo sos vos. Sacás un tema que no tiene que ver con nada. Yo me retiro, hagan la nota que quieren hacer, pero no tengo por qué permitir que en mi programa me ofendan de esta forma. Fuiste un maleducado conmigo".