Ultra Buenos Aires 2025: cuándo es, precios y dónde comprar

Embed - Ultra Buenos Aires on Instagram: "¡Es oficial! Ultra Buenos Aires regresa los días 18 y 19 de abril de 2025 al Parque de la Ciudad. Preparate para dos días inolvidables, donde todos los géneros de la música electrónica se apoderarán de 4 escenarios vibrando cada día. No te lo podés perder. Registrate ahora en ultrabuenosaires.com y asegurá tu acceso a los Early Birds disponibles el 29 de octubre." View this post on Instagram A post shared by Ultra Buenos Aires (@ultrabsas)

Antes de su debut como headliner en el Ultra Music Festival el próximo marzo, donde protagonizará el primer y exclusivo set B2B de Anyma con Solomun, y su actuación principal en ULTRA Buenos Aires, este innovador proyecto hará historia al convertirse en el primer artista electrónico con una residencia en el Sphere de Las Vegas. Anyma debutará en Las Vegas con Afterlife presenta Anyma: 'The End Of Genesys', un espectáculo en vivo en el Sphere del 27 al 31 de diciembre de 2024 y los días 1, 10 y 11 de enero de 2025. Además, recientemente Anyma desempeñó el rol de Director Creativo Visual en el show único de The Weeknd en São Paulo.

ULTRA Buenos Aires 2025 hará su esperado regreso triunfal al Parque de la Ciudad con un evento de dos días que contará con cuatro imponentes escenarios llenos de talento de clase mundial en la música electrónica. Este legendario recinto, reconocido por albergar producciones de gran escala en su amplio espacio, volverá a ser el escenario ideal para la innovadora producción de ULTRA Worldwide y sus actuaciones inmersivas.

Cuánto cuestan las entradas y cómo conseguirlas

En tan solo horas, se agotaron las entradas Early Bird, demostrando la gran demanda que tiene el evento. A partir de ahora, los fanáticos pueden adquirir entradas para la General a $200.000 y para Campo VIP a $300.000 a través del sitio oficial Ultra Buenos Aires Tickets