Un abuelo se descompuso en el banderazo argentino en New York y lo animaron a cánticos
En la previa de la final del Mundial 2026, los hinchas argentinos vivieron un momento de tensión y alegría: un hombre se descompuso y lo animaron a cánticos.
Un momento de profunda sensibilidad social se registró en pleno centro de la ciudad de Nueva York durante las movilizaciones de los seguidores del seleccionado nacional. Un adulto mayor sufrió un desmayo por baja presión en medio de la multitud de simpatizantes, requiriendo atención inmediata.
El incidente tuvo lugar en la icónica intersección de Times Square, sitio que había sido elegido por la comunidad de fanáticos residentes y turistas para llevar a cabo el tradicional banderazo de apoyo al combinado albiceleste.
La masiva concentración de personas y las condiciones del entorno habrían influido en la descompensación física del hombre, cuya identidad no fue difundida, transformando la celebración por unos minutos en un escenario de preocupación colectiva.
Ante la emergencia médica, la respuesta de los hinchas que se encontraban rodeando al afectado fue inmediata. Los fanáticos decidieron interrumpir de forma total los cánticos deportivos y las celebraciones para priorizar la asistencia y el acompañamiento del damnificado.
La muchedumbre no solo le brindó espacio físico para que pudiera ingresar aire y recibir los primeros auxilios básicos, sino que también apeló al ingenio popular para levantar el ánimo del anciano mientras lograba recomponerse del cuadro de hipotensión.
La multitud congregada en la avenida neoyorquina comenzó a entonar estribillos improvisados con el objetivo de manifestarle su afecto y brindarle aliento en ese difícil trance de salud.
“Levantate, abuelo” o “Abuelo querido, el pueblo está contigo”, exclamaron al unísono las decenas de personas que presenciaron el hecho en la vía pública norteamericana.
La emotiva y coordinada acción comunitaria llevada a cabo por los seguidores del equipo argentino quedó completamente registrada a través de los teléfonos celulares de otros transeúntes que participaban de la movilización.
El material audiovisual, que muestra el momento exacto de la asistencia civil y los cánticos de aliento dirigidos al anciano, comenzó a difundirse de manera masiva en las principales aplicaciones de comunicación digital y redes sociales.
Los usuarios de internet destacaron mayoritariamente los valores de compañerismo, el respeto ante las situaciones de vulnerabilidad y la empatía demostrada por los ciudadanos en el exterior, convirtiendo el video en una de las publicaciones con mayor interacción de la jornada mundialista.
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