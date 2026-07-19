Un abuelo se descompuso en el banderazo argentino en New York y lo animaron a cánticos

''Abuelo lo lo lo'':

Porque en el Times Square se desmayó un abuelo argentino y le empezaron a cantar DALE CAMPEÓN para que reviva pic.twitter.com/RsjYU6ypBB — Es tendencia en (@EsTendenciaEnX) July 19, 2026

La multitud congregada en la avenida neoyorquina comenzó a entonar estribillos improvisados con el objetivo de manifestarle su afecto y brindarle aliento en ese difícil trance de salud.

“Levantate, abuelo” o “Abuelo querido, el pueblo está contigo”, exclamaron al unísono las decenas de personas que presenciaron el hecho en la vía pública norteamericana.

La emotiva y coordinada acción comunitaria llevada a cabo por los seguidores del equipo argentino quedó completamente registrada a través de los teléfonos celulares de otros transeúntes que participaban de la movilización.

El material audiovisual, que muestra el momento exacto de la asistencia civil y los cánticos de aliento dirigidos al anciano, comenzó a difundirse de manera masiva en las principales aplicaciones de comunicación digital y redes sociales.

Los usuarios de internet destacaron mayoritariamente los valores de compañerismo, el respeto ante las situaciones de vulnerabilidad y la empatía demostrada por los ciudadanos en el exterior, convirtiendo el video en una de las publicaciones con mayor interacción de la jornada mundialista.