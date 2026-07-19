En qué vuelo de Aerolíneas Argentinas llega la Selección Argentina a Ezeiza
Se conocieron los detalles del vuelo chárter de Aerolíneas Argentinas que trasladará a la delegación desde Nueva York hacia Buenos Aires tras el Mundial 2026.
El regreso de la Selección Argentina al país ya tiene coordenadas confirmadas en el sistema de navegación aérea. Tras disputar el partido decisivo del Mundial 2026, el plantel comandado por Lionel Scaloni abordará un vuelo especial de la aerolínea de bandera para concretar el reencuentro con los hinchas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Los detalles del vuelo AR 1971 de la Selección Argentina
De acuerdo a la hoja de ruta oficial programada para este lunes 20 de julio de 2026, los datos técnicos e itinerarios del chárter quedaron definidos de la siguiente manera:
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Número de vuelo: El plantel viajará bajo el código AR 1971 de Aerolíneas Argentinas.
Aeropuerto de origen: El despegue se realizará desde el Aeropuerto Internacional Jhon F. Kennedy (JFK) de Nueva York.
Puerta de embarque: La delegación utilizará la Puerta 06 de la terminal estadounidense.
Aeronave utilizada: La operación se llevará a cabo con un Airbus A330 (Equipo 330), adaptado especialmente para el traslado de deportistas de alta competencia.
Los nuevos horarios por el retraso logístico
El cronograma original sufrió una modificación que postergó la salida unas horas respecto a lo planificado inicialmente. La salida estimada quedó fijada para las 05:00 AM (hora de Nueva York), mientras que el horario de llegada estimada a Ezeiza se prevé para las 16:30 horas de Argentina.
Debido a que el arribo al país se concretará a última hora de la tarde, la logística de seguridad y el esquema de los festejos oficiales en Buenos Aires deberán adaptarse para recibir a los futbolistas de la forma más ordenada posible.
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