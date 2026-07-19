Cambió el horario y se retrasó la llegada de la Selección Argentina al país: a qué hora vienen

Horario de despegue: El avión emprenderá el regreso finalmente a las 5:00 AM hora de Nueva York (las 6:00 AM en horario de nuestro país).

Horario de aterrizaje: Debido a las aproximadamente 11 horas de viaje que demanda el trayecto directo, se prevé que el arribo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza sea a las 17:00 horas (ARG).

Esta modificación obligará a las autoridades gubernamentales y a los propios futbolistas a reconfigurar la organización de los festejos oficiales. Al llegar a última hora de la tarde, cobra muchísima fuerza la posibilidad de que la caravana y el feriado nacional decretado por Javier Milei pasen definitivamente para la jornada del martes.