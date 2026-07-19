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Cambió el horario y se retrasó la llegada de la Selección Argentina al país: a qué hora vienen

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Un cambio de último momento en el chárter reprogramó el regreso de la delegación desde Nueva York. Conocé a qué hora arribará la Selección Argentina a Ezeiza.

Cambió el horario y se retrasó la llegada de la Selección Argentina al país: a qué hora vienen

Cambió el horario y se retrasó la llegada de la Selección Argentina al país: a qué hora vienen

La logística del regreso de la Selección Argentina tras disputar la final del Mundial sufrió modificaciones significativas en las últimas horas. El vuelo chárter operado por Aerolíneas Argentinas sufrió un retraso programado, lo que alterará por completo el esquema de la tarde de este lunes.

IMPORTANTE: ¿Lunes 20 o martes 21? Cuándo es el feriado que anunció Javier Milei por el logro de la Selección Argentina

El nuevo cronograma del vuelo de la Selección Argentina

A qué hora llega el plantel de la Selección Argentina al Ezeiza tras la final del Mundial 2026 en Nueva York

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De acuerdo a las últimas actualizaciones del plan de vuelo de la delegación, los horarios oficiales quedaron coordinados de la siguiente manera:

  • Horario de despegue: El avión emprenderá el regreso finalmente a las 5:00 AM hora de Nueva York (las 6:00 AM en horario de nuestro país).

  • Horario de aterrizaje: Debido a las aproximadamente 11 horas de viaje que demanda el trayecto directo, se prevé que el arribo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza sea a las 17:00 horas (ARG).

Esta modificación obligará a las autoridades gubernamentales y a los propios futbolistas a reconfigurar la organización de los festejos oficiales. Al llegar a última hora de la tarde, cobra muchísima fuerza la posibilidad de que la caravana y el feriado nacional decretado por Javier Milei pasen definitivamente para la jornada del martes.

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