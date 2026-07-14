La Ciudad desplegará más de 800 efectivos por la semifinal entre Argentina e Inglaterra
El operativo se concentrará en el Obelisco, Palermo y otros puntos. También habrá controles sobre heladeras portátiles y objetos considerados sospechosos.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desplegará un amplio operativo de seguridad, con más de 800 efectivos, por la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra.
"Será un operativo más importante que el del sábado", señalaron fuentes del Gobierno porteño, en referencia al dispositivo desplegado para los cuartos de final frente a Suiza, cuando participaron unos 750 agentes.
En el marco del dispositivo, los efectivos podrán realizar controles preventivos sobre heladeras portátiles y otros objetos que consideren sospechosos en las concentraciones de hinchas, tanto en la previa como durante y después del encuentro.
El Obelisco volverá a ser el principal punto de encuentro de los simpatizantes en caso de una victoria de la Selección Argentina, por lo que la Ciudad desplegará un esquema especial para ordenar la circulación y prevenir incidentes durante los festejos, con presencia en ese sector, otros puntos estratégicos del centro porteño y Palermo, donde funcionará uno de los principales Fan Fest para seguir el partido.
Dónde estarán los Fan Fest para ver el partido entre Argentina vs. Inglaterra
La semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra tendrá dos puntos de encuentro en la Ciudad de Buenos Aires, donde los hinchas podrán seguir el partido en pantallas gigantes y disfrutar de actividades recreativas y propuestas gastronómicas.
El principal punto de encuentro será el Fan Fest de Plaza Seeber, ubicada en la intersección de las avenidas Sarmiento y Del Libertador, en Palermo. El predio abrirá de 12 a 20 y contará con una pantalla gigante para seguir el encuentro, además de shows musicales, propuestas recreativas para toda la familia, espacios para fotos y un patio gastronómico con distintas opciones.
En paralelo, la iniciativa "Modo Hincha", que lleva el clima mundialista a distintos barrios porteños, llegará al Parque Los Andes, ubicado en la esquina de las avenidas Corrientes y Dorrego, Chacarita, donde también habrá una pantalla gigante para ver el partido desde las 14.
Desde el inicio de la Copa del Mundo, más de 200 mil personas participaron de los Fan Fest organizados por el Gobierno porteño y, con la ilusión intacta, se espera una nueva convocatoria masiva para acompañar a la Selección Argentina en busca de otro pase a la final.
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