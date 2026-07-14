La Ciudad desplegará más de 800 efectivos por la semifinal entre Argentina e Inglaterra

El principal punto de encuentro será el Fan Fest de Plaza Seeber, ubicada en la intersección de las avenidas Sarmiento y Del Libertador, en Palermo. El predio abrirá de 12 a 20 y contará con una pantalla gigante para seguir el encuentro, además de shows musicales, propuestas recreativas para toda la familia, espacios para fotos y un patio gastronómico con distintas opciones.

En paralelo, la iniciativa "Modo Hincha", que lleva el clima mundialista a distintos barrios porteños, llegará al Parque Los Andes, ubicado en la esquina de las avenidas Corrientes y Dorrego, Chacarita, donde también habrá una pantalla gigante para ver el partido desde las 14.

Desde el inicio de la Copa del Mundo, más de 200 mil personas participaron de los Fan Fest organizados por el Gobierno porteño y, con la ilusión intacta, se espera una nueva convocatoria masiva para acompañar a la Selección Argentina en busca de otro pase a la final.