El Gobierno no descarta reforzar la seguridad en la Embajada británica

El Gobierno avaló que se prohíban las banderas sobre Malvinas en el partido contra Inglaterra

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó este martes que el Gobierno argentino apoya la medida de la FIFA de que el público que asista al partido de la Selección Argentina contra Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 no pueda ingresar a la cancha con banderas que hagan alusión a las islas Malvinas.

En un intento por controlar la tensión histórica entre ambas hinchadas, las autoridades de la FIFA en materia de seguridad realizaron una reunión de la que participaron funcionarios británicos y argentinos, y de la cual surgió la prohibición avalada por Casa Rosada.

Alejandra Monteoliva señaló luego que hay una lista de cosas que no se podrán ingresar al estadio en Atlanta, como botellas, "ni con ningún elemento -ya sea una remera, una bandera, o lo que fuera- que contenga algún mensaje provocativo, un mensaje político, un mensaje de odio, un mensaje de intolerancia racial, religiosa".

"Es decir, no se va a poder entrar con mensajes que provoquen algún tipo de situación", señaló la funcionaria en declaraciones reproducidas por el canal C5N. Monteoliva señaló que "precisamente no pueden ingresar banderas con contenido político", en alusión a los numerosos estandartes con la silueta del archipiélago cuya soberanía reclama Argentina.

De hecho, la leyenda "Las Malvinas son argentinas" está fuera de juego "porque es contenido político", según Monteoliva, quien reconoció que los cantos de cancha serán un desafío más difícil de contener en Atlanta.

"Ahí se vuelve un poco más complicado porque no se puede prohibir un canto ni taparle la boca a la gente, pero las banderas no van a poder entrar... personas que vayan con una camiseta se van a tener que cambiar, o dejar las banderas afuera", convino. "Bandera argentina sí, por supuesto, o bandera inglesa sí, pero nada que contenga un mensaje que pueda provocar algún tpo de situación", insistió la titular de Seguridad.