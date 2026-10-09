Romina Uhrig, acusada de estafa millonaria: el audio que le mandó a Bambi de GH y la frase "Era por unos meses"

“Puse ese auto a mi nombre que no me corresponde, era solamente por unos meses”, manifestó durante una entrevista, al expresar su preocupación por las consecuencias económicas que enfrenta.

El ex Gran Hermano sostuvo que su intención es desvincularse del automóvil y dejar de figurar como responsable de las infracciones acumuladas. Sin embargo, hasta el momento no habría logrado concretar el cambio de titularidad.

La polémica sumó un nuevo capítulo cuando, en Infama, el programa conducido por Marcela Tauro, difundieron un mensaje de voz que Romina le había enviado a su antiguo amigo.

En la grabación, la exdiputada hizo referencia a las dificultades económicas que estaría atravesando y aseguró que todavía no había podido acceder al dinero correspondiente a algunos de sus trabajos.

“Mirá Bambi, yo estoy con millones de quilombos. Yo lo del auto ya lo hubiese hecho, todavía no pude cobrar un mango de lo que hice. Me generé una cuenta afuera y no pude sacar plata”, expresó.

De esta manera, Uhrig intentó justificar la demora en la resolución del conflicto y dejó entrever que su situación financiera le impedía afrontar los gastos necesarios para realizar el trámite.

La propuesta de Romina Uhrig para solucionar el problema del automóvil

Uno de los momentos más llamativos del audio se produjo cuando Romina reveló cuánto dinero necesitaría para transferir el vehículo y le planteó a Bello una alternativa que generó controversia.

“No es que yo puedo cambiar el auto a mi nombre, tengo que tener casi 5 millones de pesos. Ahora, si vos tenés para prestármelos y después te los devuelvo, lo hago, no tengo problema”, sostuvo.

Con estas palabras, la exdiputada dejó en claro que, según su versión, el principal impedimento para regularizar la situación es la falta de recursos económicos para afrontar el costo del trámite.

La propuesta implicaba que su antiguo amigo le prestara el dinero necesario para concretar la transferencia, pese a que el conflicto se había originado justamente por el favor que él le había hecho tiempo atrás.

Pero el mensaje no terminó allí. Uhrig también expresó su malestar por el reclamo de Bello y aseguró que la demora no respondía a una falta de voluntad de su parte.

“Tu mensaje me parece de más. No es que no lo hago porque no quiero, no lo hago porque todavía no pude solucionar mi quilombo y eso a mí me tiene muy mal”, concluyó.

La difusión de esta conversación volvió a poner el foco sobre el enfrentamiento entre los excompañeros de Gran Hermano, quienes pasaron de mantener una relación de amistad a protagonizar un conflicto económico.