Un ex Gran Hermano se sumó al programa de Susana Giménez y sorprendió a todos

A penas comenzó el programa, Licha tuvo un pequeño ida y vuelta con la diva de los teléfonos, que quedó impactada por su larga cabellera.

"¡Es nuevo! Licha... ¿Hasta dónde te lleva el pelo? ¡Qué bárbaro!", señaló Susana. "Hace cuatro años", respondió Licha. "Bueno, lo mismo que yo me fui de la tele. Pero a mí no me creció nada en cuatro años", siguió Giménez.

Acto seguido, Licha se animó a piropear a la conductora: "Estas hermosa", lanzó con confianza ante las cámaras.

"Gracias, mi amor", agradeció la rubia, muy simpática.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/DigitalWorld274/status/1838030294005301682&partner=&hide_thread=false La primera aparición de @lichanavarrook como Susano en el programa de Susana Giménez. pic.twitter.com/qMHpbxxaWy — Digital World (@DigitalWorld274) September 23, 2024

Tiempo después, cerca del final de este primer programa, el ex Gran Hermano volvió a aparecer en escena. En ese momento, la conductora agradeció una por una las flores que le enviaron distintos amigos, desde Mirtha Legrand hasta Charly García.

En ese instante llegó un comentario que rápidamente fue interpretado con otro sentido. Tras saludar a Mora Bianchi, la protagonista de Margarita, la serie de Cris Morena que se verá por Telefe, Susana regresó a su escritorio y se volvió a sentar con la ayuda de Licha. "¿Está la silla? Como es nuevo por ahí no me la pone...", dijo Su y en seguida lanzó una carcajada.

La aparición de Lisandro causó furor en las redes sociales y los usuarios no dudaron en hablar de él y dejar distintos comentarios sobre su presencia en el programa de Susana Giménez.