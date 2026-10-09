Un imperdible en Disney+: la película animada más taquillera del año ya está disponible

De qué se trata Toy Story 5

La historia de Toy Story 5 presenta una nueva etapa en la vida de los juguetes, que deben enfrentarse a una amenaza inesperada: el creciente protagonismo de las pantallas en el entretenimiento de los chicos.

En esta oportunidad, Woody, Buzz Lightyear, Jessie y sus compañeros descubren que el mundo cambió y que los juguetes tradicionales ya no ocupan necesariamente el mismo lugar en la vida de los niños.

El conflicto comienza cuando aparece Lilypad, una tablet con forma de rana que rápidamente consigue captar la atención de Bonnie.

La niña empieza a interesarse cada vez más por el dispositivo, mientras sus juguetes observan cómo las nuevas tecnologías modifican sus hábitos y desplazan las actividades que antes compartían.

Esta situación provoca una nueva preocupación entre los protagonistas, quienes deberán encontrar la manera de adaptarse a una realidad donde las pantallas compiten directamente con los juguetes tradicionales.

A partir de este problema, la película desarrolla una aventura que combina situaciones divertidas, momentos emotivos y reflexiones sobre el paso del tiempo.

Uno de los principales temas de la historia es el lugar que ocupan los juguetes cuando los chicos crecen o descubren nuevas formas de divertirse.

De esta manera, la quinta entrega recupera una de las preguntas centrales de la franquicia: qué significa ser un juguete y cuál es su propósito cuando las necesidades de los niños cambian.

La producción mantiene el humor y la sensibilidad característicos de Pixar, pero también incorpora una mirada sobre las transformaciones generacionales que se produjeron desde el estreno de la primera película de Toy Story.

Reparto de Toy Story 5

La nueva película de Pixar cuenta con el regreso de varias de las voces originales que acompañaron a los personajes durante gran parte de la franquicia.

Entre los principales integrantes del reparto de Toy Story 5 se encuentran:

Tom Hanks: vuelve a interpretar a Woody, el reconocido vaquero de la saga.

Tim Allen: regresa como Buzz Lightyear, el guardián espacial.

Joan Cusack: retoma su papel como Jessie, una de las protagonistas de las últimas entregas.

Greta Lee: presta su voz a Lilypad, la tablet con forma de rana que introduce el nuevo conflicto.

Conan O'Brien: se incorpora al elenco de voces de la película.

Tony Hale: también participa en esta nueva entrega de la franquicia.

La dirección estuvo a cargo de Andrew Stanton, una de las figuras históricas de Pixar, conocido por su trabajo en películas como WALL-E y Buscando a Nemo.

La codirección fue realizada por Kenna Harris, quien también participó en la escritura del guion junto con Stanton.

La combinación de personajes clásicos y nuevas incorporaciones permite que la película mantenga una conexión con las entregas anteriores, al mismo tiempo que presenta una historia adaptada a los desafíos actuales.

Trailer de Toy Story 5