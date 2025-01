Una buena: Wanda Nara se reencontró con sus hijas en medio del escándalo con Mauro Icardi

El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi no para de sumar capítulos. El último de ellos fue la disputa, durante dos semanas y media, por sus hijas: Francesca e Isabella, las hijas que tienen en común. Lo cierto es que la empresaria las vio por última vez hace ya tiempo. De hecho, el futbolista le impidió pasar Año Nuevo con las jóvenes, a pesar de que el juez de menores que interviene en la causa, así lo había determinado. Según lo que aseguró 'no tenía dinero' para pagar la multa que se le había impuesto por haber entregado a sus hijas al padre fuera del término y por ende, no pudo sacarlas del país.