Una exmonja que compartió convento con la joven que inspiró "Cautiva" está escribiendo un libro con su versión

Durante la gestión de la madre María de los Ángeles, las autoridades llegaron a forzar a Evelyn a escribirle a su madre para que volviera a teñirse el cabello de oscuro tras asistir a una visita con el pelo rubio, argumentando que ese tono no agradaba a Dios.

Asimismo, la violencia física formaba parte de las rutinas de mortificación comunitaria tras la toma de hábitos. Las religiosas eran sometidas al uso de la disciplina y del cilicio —un tejido de alambre provisto de púas que se ajustaba en las piernas hasta provocar sangrado—.

La flagelación se llevaba a cabo a oscuras mientras se recitaban salmos, impactando los golpes sobre las nalgas por encima de las túnicas. “Te sentís vacío, te sentís confundido, te sentís que no has aprendido nada de la religión o que no entendés nada realmente lo que es la espiritualidad, que por qué razón tenés que ejercer esa violencia sobre vos mismo”, rememora la exmonja. Frente a estos padecimientos, las autoridades imponían como única respuesta una consigna sistemática: “Tenés que entregar el dolor, entregar el dolor, entregar el dolor, unirlo a Jesús crucificado”.

En agosto de 2016, tras una investigación periodística, la policía allanó el convento y secuestró 14 disciplinas trenzadas con nudos y cera, 14 cilicios y mordazas caseras hechas con tubos plásticos rígidos. Garay abandonó la institución a los 21 años y, con el tiempo, logró rearmar su vida, asumir su orientación sexual sin ataduras y radicarse en España, donde volcó sus vivencias en una novela autobiográfica para procesar los traumas. Al igual que Albarenque, se alejó definitivamente de la institución religiosa y concluye sobre las consecuencias de estos regímenes de claustro: “Lo que pasó es lo que sucede siempre con estos casos en la Iglesia. A nosotras nos quedan las heridas”.