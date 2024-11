Una de las hijas de Jorge Lanata reveló nuevos detalles de su traslado a la Clínica Santa Catalina

La productora explicó que luego de la intervención a través de la cual le colocarán el botón gástrico -un dispositivo que se utiliza para alimentar al paciente y suministrarle medicación-, luego de lo cual podrán llevarlo nuevamente al centro de neurorehabilitación donde ya había estado tras una primera internación en el Hospital Italiano.

jorge lanata

Para Bárbara Lanata, la mejoría de su padre "es un milagro, realmente, después de todo lo que pasó", y hoy en día se encuentra "despierto" y fue capaz de mantener conversaciones con ella por videollamada.

"Calculo que martes o miércoles se lo estará llevando al otro centro", detalló.

"Esta semana estuve enferma y no pude ir por un posible contagio. Hice videollamada, me preguntó si había tenido fiebre... habla poco, por momentos está ubicado y por momentos no, pero avanza bien", relató Bárbara.

Mientras se recupera Jorge Lanata sigue la danza no sólo de su contrato en la radio, que podría terminar en diciembre de este año, sino también la de sus familiares, que se disputan desde el acceso a su cuenta bancaria hasta el poder de decisión sobre su salud.

Esa pulseada tuvo un nuevo evento esta semana, cuando la Justicia hizo lugar a un pedido de las hijas del periodista, Bárbara y Lola, y designó a un administrador de sus bienes para que "a partir de ahora cualquier movimiento que se haga será por pedido del juez".