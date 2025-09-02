Universal + estrena un nuevo documental sobre Blake Lively y Justin Baldoni
Este 2 de septiembre llega "He said, she said: Blake Lively vs. Justin Baldoni" y en exclusiva hablamos con Bruce Kennedy, el productor del documental.
El estreno de "Romper el Círculo", la película basada en la exitosa novela de Colleen Hoover, prometía ser uno de los eventos cinematográficos del año, pero su llegada a los cines desató una tormenta de polémicas que fue mucho más allá de la historia original. Las tensiones entre la protagonista, Blake Lively, y el director y coprotagonista, Justin Baldoni, se hicieron públicas desde la fase de posproducción. Lively, quien también participó en el proceso de producción, habría solicitado que un editor de la película de su marido, Ryan Reynolds, realizara un corte aparte de la cinta, una decisión que generó gran fricción con Baldoni.
Estas diferencias creativas, además, se trasladaron a la promoción del film, donde ambos adoptaron posturas contrapuestas. Mientras Baldoni usaba su plataforma para generar conciencia sobre la violencia de género, Lively se centraba en su personaje como una mujer que es mucho más que "una víctima o una sobreviviente", e incluso intentó crear un efecto mediático tipo "Barbenheimer" al mencionar constantemente la película de su marido, "Deadpool vs. Wolverine" que estrenaba en el mismo momento. Toda esta caótica situación culminó en una escalada legal sin precedentes. En enero de 2025, Lively presentó una denuncia formal contra Baldoni por abuso sexual durante el rodaje, alegando escenas improvisadas sin su consentimiento y la falta de un coordinador de intimidad.
La situación se complicó aún más con una guerra de comunicados y demandas. Baldoni negó las acusaciones y, en respuesta, presentó una contrademanda de 400 millones de dólares por difamación y extorsión contra Lively, Reynolds y su agente de prensa. Aunque el equipo legal de Baldoni anunció que la actriz había retirado los cargos, el de Lively lo desmintió rápidamente, aclarando que era una estrategia para reenfocar y agilizar el caso, manteniendo los reclamos por acoso sexual. Todo este circo mediático ha afectado profundamente la vida de la "pareja dorada" de Hollywood, quienes se han alejado del ojo público en busca de normalidad.
Ahora, en un intento por desentrañar la verdad detrás del escándalo, llega un nuevo documental a la pantalla. Se trata de "He said, she said: Blake Lively vs. Justin Baldoni", que estrena hoy por Universal+ y es el único documental encargado de contar los hechos como fueron sin tomar partido alguno. En el marco de este revelador lanzamiento, minutouno.com habló en exclusiva con Bruce Kennedy, el productor ejecutivo del film, para obtener su visión de la polémica que ha captado la atención del mundo entero.
La entrevista completa con Bruce Kennedy
En una entrevista exclusiva con minutouno.com, el productor ejecutivo Bruce Kennedy brindó detalles sobre el ambicioso proyecto que significó llevar a la pantalla el caso de Blake Lively y Justin Baldoni. Kennedy explicó que el desafío principal fue navegar por una historia que había generado un enorme revuelo a nivel global. Aclaró que, a pesar de la polarización que rodea el conflicto, el equipo optó por narrar los hechos con la mayor objetividad posible, sin tomar partido por ninguna de las partes. Sin embargo, enfatizó que era crucial abordar la violencia de género como un tema de gran seriedad, tratándolo con el respeto y la gravedad que exige.
El productor también destacó la importancia de un detalle que demuestra la escala de la polémica: la inesperada inclusión de Taylor Swift. Kennedy reveló que la cantante se vio involucrada en el caso sin haberlo deseado, convirtiéndose en un ejemplo de lo lejos que llegó el escándalo mediático y haciendo referencia a lo difícil que fue involucrarla siendo que es una artista que mueve público de todas las edades y en todo el mundo. Para el productor, además, era fundamental reflejar en el documental cómo la controversia arrastró a figuras ajenas al conflicto, ilustrando la dimensión del caos mediático que generó la disputa legal y personal entre los protagonistas.
De qué se trata "He said, she said: Blake Lively vs Justin Baldoni"
El documental que examina la demanda que realizó la actriz Blake Lively (Gossip Girl, Green Lantern) contra el actor y director Justin Baldoni (Jane the Virgin, Five Feet Apart), a quien denunció por conducta sexual inapropiada durante el rodaje de su película, It Ends With Us, y por haber contratado a una agencia de relaciones públicas para lanzar una campaña de desprestigio en su contra.
El documental creado por Chris Hackett (Tonight, Charles: Our New King) registra una de las disputas legales más resonantes de la industria del cine, con material de archivo inédito y una exhaustiva investigación de los documentos presentados por los actores de cara al juicio por conducta sexual inapropiada y desprestigio que se llevará a cabo en 2026.
Justin Baldoni negó tales acusaciones y realizó una contrademanda que tuvo aristas impensadas. Finalmente, se estipuló un juicio para marzo de 2026 y este atractivo documental analiza las pruebas de ambas partes y la respuesta a la disputa en redes sociales, microclima en el que se generó otra batalla: la de quienes aseguran que la actriz quiso controlar el rodaje de film y sabotear la carrera de Baldoni contra quienes no dudan del testimonio de Blake.
Esta investigación audiovisual llega como síntesis definitiva del caso que todavía no tiene un cierre y en el que se vieron involucradas poderosas estrellas del cine y la música.
