Universal + estrena un nuevo documental sobre Blake Lively y Justin Baldoni

HE SAID SHE SAID

La entrevista completa con Bruce Kennedy

En una entrevista exclusiva con minutouno.com, el productor ejecutivo Bruce Kennedy brindó detalles sobre el ambicioso proyecto que significó llevar a la pantalla el caso de Blake Lively y Justin Baldoni. Kennedy explicó que el desafío principal fue navegar por una historia que había generado un enorme revuelo a nivel global. Aclaró que, a pesar de la polarización que rodea el conflicto, el equipo optó por narrar los hechos con la mayor objetividad posible, sin tomar partido por ninguna de las partes. Sin embargo, enfatizó que era crucial abordar la violencia de género como un tema de gran seriedad, tratándolo con el respeto y la gravedad que exige.

Bruce Kennedy

El productor también destacó la importancia de un detalle que demuestra la escala de la polémica: la inesperada inclusión de Taylor Swift. Kennedy reveló que la cantante se vio involucrada en el caso sin haberlo deseado, convirtiéndose en un ejemplo de lo lejos que llegó el escándalo mediático y haciendo referencia a lo difícil que fue involucrarla siendo que es una artista que mueve público de todas las edades y en todo el mundo. Para el productor, además, era fundamental reflejar en el documental cómo la controversia arrastró a figuras ajenas al conflicto, ilustrando la dimensión del caos mediático que generó la disputa legal y personal entre los protagonistas.

De qué se trata "He said, she said: Blake Lively vs Justin Baldoni"

El documental que examina la demanda que realizó la actriz Blake Lively (Gossip Girl, Green Lantern) contra el actor y director Justin Baldoni (Jane the Virgin, Five Feet Apart), a quien denunció por conducta sexual inapropiada durante el rodaje de su película, It Ends With Us, y por haber contratado a una agencia de relaciones públicas para lanzar una campaña de desprestigio en su contra.

El documental creado por Chris Hackett (Tonight, Charles: Our New King) registra una de las disputas legales más resonantes de la industria del cine, con material de archivo inédito y una exhaustiva investigación de los documentos presentados por los actores de cara al juicio por conducta sexual inapropiada y desprestigio que se llevará a cabo en 2026.

Justin Baldoni negó tales acusaciones y realizó una contrademanda que tuvo aristas impensadas. Finalmente, se estipuló un juicio para marzo de 2026 y este atractivo documental analiza las pruebas de ambas partes y la respuesta a la disputa en redes sociales, microclima en el que se generó otra batalla: la de quienes aseguran que la actriz quiso controlar el rodaje de film y sabotear la carrera de Baldoni contra quienes no dudan del testimonio de Blake.

Esta investigación audiovisual llega como síntesis definitiva del caso que todavía no tiene un cierre y en el que se vieron involucradas poderosas estrellas del cine y la música.