Camila Lakshmi estrena "Basado en chismes reales" y habló en exclusiva con MinutoUno

Entrevista exclusiva con Camila Laksmi:

La actriz, que lanzará un episodio por semana, comenzó explicando qué la atrajo de este podcast, "Basado en crímenes reales". "Lo que más me atrajo fue que yo lo consumiría completamente, yo sería completamente fanática. Es una gran idea, ya desde Based on a true Story, que se les ocurre hacer un podcast sobre asesinos seriales con un asesino serial ya me parece maravilloso", dijo en exclusiva para minutouno.com.

Luego, continuó: "Nace este proyecto Basado en chismes reales que son historias reales que la gente cuenta en la calle que llegan con nosotros y nosotros contamos y narramos. Y siento que es maravilloso porque en definitiva somos todos chismosos, de corazón, de alma, nos gustan los chismes". Asimismo, Camila Laksmi adelantó un poco cuáles son las historias más randoms con las que los fans se podrán encontrar.

"Hay una que me divierte mucho que es la de la pareja felizmente casada, donde ella se da cuenta que en realidad ese casamiento fue no por amor, sino por brujería. No sé, el mundo tiene cada salida", dijo sorprendida y siguió: "Después hay una de Mario que es el nieto que le hace bromas pesadas a la abuela y un día le dijo que había matado a un amigo, que no sabía qué hacer. Pero no voy a contar más porque lo tienen que ver, pero esa abuela va a dar que hablar".

Pero, por fuera de las historias de la gente, Camila explicó cuál es su propia relación con el true crime: "Yo me autopercibo detective. Entonces creo que esa es mi relación, que me encanta, porque yo voy pensando a medida que ocurre la historia y lo analizo", aseguró. Después contó: "Si lo estoy viendo con alguien se frena la serie y se empieza a analizar, como a ver qué pensas vos, ¿es este o este? Creo que también viene de la mano de mi mamá que a ella le encanta y desde chiquita consumí esto. Entonces creo que es esto, ser detective sin serlo".

A su vez, confirmó que vio "Based on a true story" y que su personaje preferido es Ava. "Porque me siento ella, o sea, también el plomero es divino, pero Ava es un personaje excelente. Ella no está bien de la cabeza y es maravilloso, ella está embarazada y se le ocurre hacer un podcast con un asesino serial. Es maravilloso incluso cómo se toma la vida, siento que soy ella, conecto mucho con su personaje, soy la que llega tarde", destacó.

Ante esto, Camila se refirió al hecho de que puede identificarse con personajes, pero a su vez interpretarlos. No obstante, marcó la diferencia entre un podcast, como el que estrena ahora, y protagonizar una serie. "Siento que yo, mirándolo desde el lado de actriz, si yo tuviese que hacer la serie, te apegas a un guion, tenes cierta estructura que llevar a cabo, tu personaje está contando una historia, entonces tenes menos libertades que en el podcast sí tenes. Te divertís y contas tu vida personal. En una son personajes y en otra son verdad", aseguró y agregó: "Eso es lo interesante de nuestro podcast, que estamos contando verdades desde personas verdaderas".

"Lo bueno del podcast es que te deja analizando tu vida", manifestó. Por su parte, para cerrar, destacó qué es lo importante de este podcast: "Es un gran equipo, lo hacemos con mucho amor, las historias están buenísimas. Es la primera vez que se hace un podcast basado en una serie, entonces siento que es súper interesante y se van a divertir un montón, se van a quedar pensando y si tienen chismes, nos tienen que mandar sus chismes al instagram de Universal Plus".