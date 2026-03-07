Ernestina Pais habló del accidente que protagonizó y reveló la inesperada reacción de la mujer a la que chocó

En ese contexto, el periodista detalló lo que ocurrió tras el choque: "No podía respirar, se empezó a sentir muy mal y a descomponer. Ahí la empiezan a atender. La foto en la que se ve a Ernestina Pais con una señora, es la señora con la que chocó. Y estaban en esa posición porque estaban respirando”, explicó al referirse a la imagen que se viralizó en redes sociales y en la que se observa a la exconductora de Caiga Quien Caiga apoyada sobre un vehículo mientras otra mujer la acompaña.