Ernestina Pais habló del accidente que protagonizó y reveló la inesperada reacción de la mujer a la que chocó
Ángel de Brito brindó nuevos detalles sobre el episodio que involucró a la actriz y presentadora, un hecho que generó inquietud y varias preguntas.
Un reciente episodio vial volvió a colocar a Ernestina Pais en el centro de la atención pública. Aunque en un primer momento prefirió no dar declaraciones, con el paso de las horas comenzaron a conocerse detalles sobre el incidente y sobre la particular actitud que tuvo la mujer involucrada en el choque.
La información se conoció en LAM, donde Ángel de Brito relató lo que la conductora le habría contado respecto del hecho ocurrido en Vicente López. Según explicó, el impacto fue leve, pero la situación desencadenó un momento de angustia para la comunicadora.
En ese contexto, el periodista detalló lo que ocurrió tras el choque: "No podía respirar, se empezó a sentir muy mal y a descomponer. Ahí la empiezan a atender. La foto en la que se ve a Ernestina Pais con una señora, es la señora con la que chocó. Y estaban en esa posición porque estaban respirando”, explicó al referirse a la imagen que se viralizó en redes sociales y en la que se observa a la exconductora de Caiga Quien Caiga apoyada sobre un vehículo mientras otra mujer la acompaña.
La particular reacción de la mujer con la que chocó
Más adelante, De Brito sumó nuevos detalles sobre lo sucedido y reveló el gesto que tuvo la otra conductora involucrada en el episodio. “La señora se dio cuenta de que Ernestina estaba atravesando un ataque de pánico y le dijo ‘yo soy profesora de yoga, respiremos juntas’. Y es ahí es que hicieron una sesión para calmarla. La tomó de la mano y la tranquilizó", contó.
Con el correr de las horas, la propia Pais también compartió cómo vivió ese momento. "Me puse muy nerviosa, aunque haya sido una estupidez el choque, porque me retrotrajo a todo mi pasado", explicó sobre el motivo de su reacción tras el impacto.
Según comentaron en el ciclo televisivo, la situación terminó derivando en un vínculo inesperado: después del episodio, ambas habrían quedado en buenos términos. Incluso, la conductora recibió una clase de yoga de la mujer que la asistió y la invitó a ver la obra teatral en la que actualmente participa.
