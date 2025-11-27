Úrsula Corberó mostró su embarazo en Buenos Aires y despertó especulaciones: ¿nena o varón?
La actriz española dejó ver nuevamente su pancita y una fotografía específica despertó una ola de suposiciones alrededor del sexo del bebé. Mirá.
Úrsula Corberó atraviesa una etapa cargada de felicidad: está viviendo su primer embarazo junto a Ricardo “Chino” Darín. Por eso, la actriz española pasa estos días instalada en Buenos Aires, acompañando a su pareja y compartiendo con sus casi 20 millones de seguidores distintos momentos personales mientras avanza la gestación.
Fiel a la dinámica que sostiene desde que comunicó la noticia, la intérprete catalana volvió a captar la atención en las últimas horas al publicar en sus Instagram Stories una serie de imágenes que despertaron ternura, pero también especulación entre sus followers.
En una de esas postales se observa a Úrsula frente al espejo de un ascensor, retratándose con su look característico: minifalda negra, remera blanca básica y la pancita al aire y la frase: "Pregnancy en Baires (Embarazo en Buenos Aires)".
Luego, sumó otra imagen que encendió aún más la curiosidad. En ese registro aparece el primer plano de su mano dentro del auto, en el asiento del acompañante, sosteniendo un par de escarpines diminutos.
El color celeste de ese calzado fue el detalle que generó una ola de conjeturas entre los usuarios, quienes interpretaron el tono como una posible señal sobre el sexo del bebé que espera junto al Chino Darín.
Sin embargo, por ahora no hubo ninguna confirmación por parte de los futuros padres, que prefieren mantener en reserva cada avance del embarazo. Incluso Ricardo Darín padre se mantiene hermético cada vez que le consultan sobre la llegada del nuevo integrante de la familia.
